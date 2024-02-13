https://ria.ru/20240213/oruzhie-1927167508.html

В Европарламенте предложили создать собственный ядерный зонтик ЕС

В Европарламенте предложили создать собственный ядерный зонтик ЕС - РИА Новости, 13.02.2024

В Европарламенте предложили создать собственный ядерный зонтик ЕС

Создание ядерного зонтика в Евросоюзе взамен американскому может стать предметом дискуссии на европейском уровне, заявила зампредседателя Европарламента (ЕП) и... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:56

2024-02-13T18:56

2024-02-13T20:04

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БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Создание ядерного зонтика в Евросоюзе взамен американскому может стать предметом дискуссии на европейском уровне, заявила зампредседателя Европарламента (ЕП) и кандидат на выборах в ЕС от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барли в интервью Tagesspiegel."На пути к европейской армии это также может стать темой (для обсуждения. — Прим. ред.)", — ответила она на вопрос, нужны ли Европейскому союзу атомные боеголовки.Политик напомнила, что сейчас ядерные силы сдерживания для Европы находятся в руках НАТО. "Как справедливо отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, по-прежнему в интересах американцев обеспечивать их в значительной степени. В свете последних заявлений Дональда Трампа на это больше нельзя рассчитывать", — считает Барли.Если США в будущем перестанут быть поставщиком оружия Украине, Европе придется взять на себя эту ответственность, отметила зампред ЕП. По ее словам, для создания общей армии ЕС необходимо реализовать систему противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield) и согласовать закупки вооружения.В конце прошлой недели бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.В недавнем интервью Такеру Карлсону Владимир Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, хотя в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20240212/nato-1926784289.html

https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, европа, сша, йенс столтенберг, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, нато, европарламент, такер карлсон, украина, в мире