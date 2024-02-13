В Европарламенте предложили создать собственный ядерный зонтик ЕС
Зампред Европарламента предложила ЕС создать программу ядерных вооружений
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Создание ядерного зонтика в Евросоюзе взамен американскому может стать предметом дискуссии на европейском уровне, заявила зампредседателя Европарламента (ЕП) и кандидат на выборах в ЕС от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барли в интервью Tagesspiegel.
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"На пути к европейской армии это также может стать темой (для обсуждения. — Прим. ред.)", — ответила она на вопрос, нужны ли Европейскому союзу атомные боеголовки.
Политик напомнила, что сейчас ядерные силы сдерживания для Европы находятся в руках НАТО.
"Как справедливо отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, по-прежнему в интересах американцев обеспечивать их в значительной степени. В свете последних заявлений Дональда Трампа на это больше нельзя рассчитывать", — считает Барли.
Если США в будущем перестанут быть поставщиком оружия Украине, Европе придется взять на себя эту ответственность, отметила зампред ЕП. По ее словам, для создания общей армии ЕС необходимо реализовать систему противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield) и согласовать закупки вооружения.
В конце прошлой недели бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.
Трамп постоянно заявляет, что не верит в желание НАТО защищать США. Будучи президентом, он выражал недовольство работой альянса и грозил, что Штаты выйдут из него, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
В недавнем интервью Такеру Карлсону Владимир Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, хотя в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.