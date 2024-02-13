https://ria.ru/20240213/nepogoda-1926989772.html

Непогода оставила без электричества более ста тысяч человек в регионах

Непогода оставила без электричества более ста тысяч человек в регионах - РИА Новости, 13.02.2024

Непогода оставила без электричества более ста тысяч человек в регионах

Свыше 100 тысяч человек находятся без энергоснабжения в ряде регионов России из-за непогоды, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T07:54

2024-02-13T07:54

2024-02-13T07:54

происшествия

россия

ростовская область

луганская народная республика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Свыше 100 тысяч человек находятся без энергоснабжения в ряде регионов России из-за непогоды, сообщило Минэнерго РФ. "Оперативные данные на 7.00 (мск) по количеству отключенных потребителей в регионах, где электроснабжение нарушено из-за непогоды: Ростовская область - 52,3 тысячи человек, ЛНР - 41,9 тысячи человек, Волгоградская область - 11,5 тысячи человек", - говорится в сообщении. В Астраханской области электроснабжение всех потребителей восстановлено.

https://ria.ru/20240206/nepogoda-1925655704.html

россия

ростовская область

луганская народная республика

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происшествия, россия, ростовская область, луганская народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)