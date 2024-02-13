https://ria.ru/20240213/nepogoda-1926989772.html
Непогода оставила без электричества более ста тысяч человек в регионах
Непогода оставила без электричества более ста тысяч человек в регионах - РИА Новости, 13.02.2024
Непогода оставила без электричества более ста тысяч человек в регионах
Свыше 100 тысяч человек находятся без энергоснабжения в ряде регионов России из-за непогоды, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T07:54
2024-02-13T07:54
2024-02-13T07:54
происшествия
россия
ростовская область
луганская народная республика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40678/11/406781134_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_34b3d82855c5ceb07f014bd3bbd5f8b1.jpg
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Свыше 100 тысяч человек находятся без энергоснабжения в ряде регионов России из-за непогоды, сообщило Минэнерго РФ. "Оперативные данные на 7.00 (мск) по количеству отключенных потребителей в регионах, где электроснабжение нарушено из-за непогоды: Ростовская область - 52,3 тысячи человек, ЛНР - 41,9 тысячи человек, Волгоградская область - 11,5 тысячи человек", - говорится в сообщении. В Астраханской области электроснабжение всех потребителей восстановлено.
https://ria.ru/20240206/nepogoda-1925655704.html
россия
ростовская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40678/11/406781134_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_010d969b60ad924ea4c40ed324ca95d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростовская область, луганская народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Луганская Народная Республика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Непогода оставила без электричества более ста тысяч человек в регионах
Минэнерго: непогода оставила без электричества более ста тыс человек в регионах