https://ria.ru/20240213/nastavnik-1927158934.html

Путин поручил представить предложения об установлении Дня наставника

Путин поручил представить предложения об установлении Дня наставника - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил представить предложения об установлении Дня наставника

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения вместе с Минобрнауки и Минтрудом до 1 июля представить предложения об установлении Дня наставника в РФ,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:21

2024-02-13T18:21

2024-02-13T18:30

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения вместе с Минобрнауки и Минтрудом до 1 июля представить предложения об установлении Дня наставника в РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минпросвещения России подготовить совместно с Минобрнауки России и Минтрудом России и представить предложения об установлении Дня наставника", - говорится в сообщении. Срок представления предложения - 1 июля 2024 года. Ответственные: министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

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общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование