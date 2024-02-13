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Путин поручил представить предложения об установлении Дня наставника - РИА Новости, 13.02.2024
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18:21 13.02.2024 (обновлено: 18:30 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/nastavnik-1927158934.html
Путин поручил представить предложения об установлении Дня наставника
Путин поручил представить предложения об установлении Дня наставника - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил представить предложения об установлении Дня наставника
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения вместе с Минобрнауки и Минтрудом до 1 июля представить предложения об установлении Дня наставника в РФ,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:21
2024-02-13T18:30
общество
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владимир путин
сергей кравцов
валерий фальков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения вместе с Минобрнауки и Минтрудом до 1 июля представить предложения об установлении Дня наставника в РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минпросвещения России подготовить совместно с Минобрнауки России и Минтрудом России и представить предложения об установлении Дня наставника", - говорится в сообщении. Срок представления предложения - 1 июля 2024 года. Ответственные: министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
https://ria.ru/20240213/nastavnichestvo-1927157689.html
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общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил представить предложения об установлении Дня наставника

Путин поручил представить предложения об установлении Дня наставника в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения вместе с Минобрнауки и Минтрудом до 1 июля представить предложения об установлении Дня наставника в РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Минпросвещения России подготовить совместно с Минобрнауки России и Минтрудом России и представить предложения об установлении Дня наставника", - говорится в сообщении.
Срок представления предложения - 1 июля 2024 года. Ответственные: министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинСергей КравцовВалерий ФальковСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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