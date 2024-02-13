https://ria.ru/20240213/lavrov-1927036825.html
Лавров заявил о последствиях неурегулированности палестинского вопроса
Лавров заявил о последствиях неурегулированности палестинского вопроса - РИА Новости, 13.02.2024
Лавров заявил о последствиях неурегулированности палестинского вопроса
Хроническая неурегулированность палестинского вопроса является главным фактором нестабильности на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:18
2024-02-13T12:18
2024-02-13T12:32
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Хроническая неурегулированность палестинского вопроса является главным фактором нестабильности на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы неоднократно предупреждали, что хроническая, на протяжении многих десятилетий, неурегулированность палестинской проблемы, неспособность создать полноценное, жизнеспособное палестинское государство в соответствии с решениями ООН, остается главным фактором, который будет постоянно порождать нестабильность, насилие на Ближнем Востоке", - сказал министр в ходе XIII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".Лавров заметил, что много раз говорил этот аргумент израильским коллегам, но они отмахивались от него.
https://ria.ru/20240213/lavrov-1927040484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, ближний восток, россия, оон
Сергей Лавров, В мире, Ближний Восток, Россия, ООН
Лавров заявил о последствиях неурегулированности палестинского вопроса
Лавров назвал палестинский вопрос фактором нестабильности на Ближнем Востоке