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Лавров заявил о последствиях неурегулированности палестинского вопроса - РИА Новости, 13.02.2024
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12:18 13.02.2024 (обновлено: 12:32 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/lavrov-1927036825.html
Лавров заявил о последствиях неурегулированности палестинского вопроса
Лавров заявил о последствиях неурегулированности палестинского вопроса - РИА Новости, 13.02.2024
Лавров заявил о последствиях неурегулированности палестинского вопроса
Хроническая неурегулированность палестинского вопроса является главным фактором нестабильности на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:18
2024-02-13T12:32
сергей лавров
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ближний восток
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Хроническая неурегулированность палестинского вопроса является главным фактором нестабильности на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы неоднократно предупреждали, что хроническая, на протяжении многих десятилетий, неурегулированность палестинской проблемы, неспособность создать полноценное, жизнеспособное палестинское государство в соответствии с решениями ООН, остается главным фактором, который будет постоянно порождать нестабильность, насилие на Ближнем Востоке", - сказал министр в ходе XIII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".Лавров заметил, что много раз говорил этот аргумент израильским коллегам, но они отмахивались от него.
https://ria.ru/20240213/lavrov-1927040484.html
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сергей лавров, в мире, ближний восток, россия, оон
Сергей Лавров, В мире, Ближний Восток, Россия, ООН
Лавров заявил о последствиях неурегулированности палестинского вопроса

Лавров назвал палестинский вопрос фактором нестабильности на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Хроническая неурегулированность палестинского вопроса является главным фактором нестабильности на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы неоднократно предупреждали, что хроническая, на протяжении многих десятилетий, неурегулированность палестинской проблемы, неспособность создать полноценное, жизнеспособное палестинское государство в соответствии с решениями ООН, остается главным фактором, который будет постоянно порождать нестабильность, насилие на Ближнем Востоке", - сказал министр в ходе XIII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Лавров заметил, что много раз говорил этот аргумент израильским коллегам, но они отмахивались от него.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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