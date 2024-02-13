https://ria.ru/20240213/lavrov-1927036825.html

Лавров заявил о последствиях неурегулированности палестинского вопроса

Лавров заявил о последствиях неурегулированности палестинского вопроса - РИА Новости, 13.02.2024

Лавров заявил о последствиях неурегулированности палестинского вопроса

Хроническая неурегулированность палестинского вопроса является главным фактором нестабильности на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:18

2024-02-13T12:18

2024-02-13T12:32

сергей лавров

в мире

ближний восток

россия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Хроническая неурегулированность палестинского вопроса является главным фактором нестабильности на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы неоднократно предупреждали, что хроническая, на протяжении многих десятилетий, неурегулированность палестинской проблемы, неспособность создать полноценное, жизнеспособное палестинское государство в соответствии с решениями ООН, остается главным фактором, который будет постоянно порождать нестабильность, насилие на Ближнем Востоке", - сказал министр в ходе XIII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".Лавров заметил, что много раз говорил этот аргумент израильским коллегам, но они отмахивались от него.

https://ria.ru/20240213/lavrov-1927040484.html

ближний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, в мире, ближний восток, россия, оон