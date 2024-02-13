https://ria.ru/20240213/kibermoshenniki-1927167871.html
Мошенники в 2023 году украли у клиентов банков России 15,8 миллиарда рублей
Мошенники в 2023 году украли у клиентов банков России 15,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.02.2024
Мошенники в 2023 году украли у клиентов банков России 15,8 миллиарда рублей
Кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков РФ рекордные 15,8 миллиарда рублей, при этом кредитным организациям удалось предотвратить мошеннические... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:55
2024-02-13T18:55
2024-02-13T18:55
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков РФ рекордные 15,8 миллиарда рублей, при этом кредитным организациям удалось предотвратить мошеннические хищения на 5,8 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора. "Злоумышленникам удалось провести 1,17 миллиона успешных операций (на 33% больше, чем в 2022 году) и украсть 15,8 миллиарда рублей… Потери клиентов банков увеличились в результате на 11,5%", - говорится в сообщении. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году - тогда общий объем операций без согласия клиентов составил 14,2 миллиарда рублей. Вместе с тем регулятор сообщил, что в 2023 году банки предотвратили мошеннические хищения на 5,8 триллиона рублей. "В прошлом году банки отразили 34,8 миллиона попыток кибермошенников похитить деньги у граждан", - сказано в сообщении. ЦБ назвал одной из возможных причин такого объема хищений - более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников. Для этого преступникам нужно больше сведений о человеке, которые они могут получить из открытых источников, а также в результате утечек информации из компаний и организаций различных отраслей, пояснил он. Кроме того, по данным регулятора, объем переводов по банковским картам, остающимся самым популярным платежным инструментом у мошенников, вырос примерно на столько же, на сколько и объем хищений. И именно с карт было похищено больше всего денег. По данным ЦБ, злоумышленники по-прежнему используют сценарии звонков якобы от "специалистов службы безопасности банка", "правоохранительных органов" и "Центрального банка". "Добавились сценарии, связанные со звонками от операторов сотовой связи", - подчеркнул ЦБ.
https://ria.ru/20240210/moshenniki-1926520159.html
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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мошенники в 2023 году украли у клиентов банков России 15,8 миллиарда рублей
Кибермошенники в 2023 году похитили у клиентов банков РФ 15,8 миллиарда рублей
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков РФ рекордные 15,8 миллиарда рублей, при этом кредитным организациям удалось предотвратить мошеннические хищения на 5,8 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора.
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"Злоумышленникам удалось провести 1,17 миллиона успешных операций (на 33% больше, чем в 2022 году) и украсть 15,8 миллиарда рублей… Потери клиентов банков увеличились в результате на 11,5%", - говорится в сообщении.
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Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году - тогда общий объем операций без согласия клиентов составил 14,2 миллиарда рублей.
Вместе с тем регулятор сообщил, что в 2023 году банки предотвратили мошеннические хищения на 5,8 триллиона рублей. "В прошлом году банки отразили 34,8 миллиона попыток кибермошенников похитить деньги у граждан", - сказано в сообщении.
ЦБ
назвал одной из возможных причин такого объема хищений - более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников. Для этого преступникам нужно больше сведений о человеке, которые они могут получить из открытых источников, а также в результате утечек информации из компаний и организаций различных отраслей, пояснил он.
Кроме того, по данным регулятора, объем переводов по банковским картам, остающимся самым популярным платежным инструментом у мошенников, вырос примерно на столько же, на сколько и объем хищений. И именно с карт было похищено больше всего денег.
По данным ЦБ, злоумышленники по-прежнему используют сценарии звонков якобы от "специалистов службы безопасности банка", "правоохранительных органов" и "Центрального банка". "Добавились сценарии, связанные со звонками от операторов сотовой связи", - подчеркнул ЦБ.
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