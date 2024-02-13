https://ria.ru/20240213/kagarlitskiy-1927015548.html

Прокурор попросил заменить Кагарлицкому* штраф реальным сроком

Прокурор попросил заменить Кагарлицкому* штраф реальным сроком - РИА Новости, 13.02.2024

Прокурор попросил заменить Кагарлицкому* штраф реальным сроком

Прокурор в апелляционном представлении просит Апелляционный военный суд заменить приговор в виде штрафа социологу и публицисту Борису Кагарлицкому* на реальное... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:52

2024-02-13T10:52

2024-02-13T10:52

происшествия

россия

власиха

сыктывкар

борис кагарлицкий

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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ВЛАСИХА (Московская область), 13 фев – РИА Новости. Прокурор в апелляционном представлении просит Апелляционный военный суд заменить приговор в виде штрафа социологу и публицисту Борису Кагарлицкому* на реальное лишение свободы, передает корреспондент РИА Новости. Открытое судебное заседание по рассмотрению апелляционного представления обвинения проходит в закрытом военном городке Власиха, журналистов не допустили в суд, однако за процессом можно следить по организованной в здании КПП трансляции. "Государственный обвинитель ставит вопрос об изменении приговора из-за его чрезмерной мягкости, просит исключить из приговора указание на признание активного способствования раскрытию преступления… просит назначить осужденному наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев общего режима. Полагает, что приговор несправедлив, судом неправильно применен уголовно-процессуальный закон. Суд неправильно учел характер и степень общественной опасности совершенно преступления… Суд в приговоре не отразил, какие именно действия осужденного способствовали раскрытию преступления", - зачитала судебная коллегия краткое изложение жалобы прокурора. "Доводы поддерживаю", - отметил сам прокурор. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря назначил наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей, Кагарлицкого* освободили из-под стражи в зале суда, в СИЗО он находился с конца июля. Защита приняла решение не обжаловать приговор, тогда как прокуратура подала апелляционное представление в связи с излишней мягкостью решения суда. Публициста судили по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета). Прокурор в прениях просил суд приговорить социолога к 5,5 годам колонии. По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма". Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.* Признан в России иноагентом

https://ria.ru/20240212/latynina-1926914799.html

https://ria.ru/20240210/dokhody-1926545201.html

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власиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, власиха, сыктывкар, борис кагарлицкий, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)