https://ria.ru/20240213/kagarlitskiy-1927015548.html
Прокурор попросил заменить Кагарлицкому* штраф реальным сроком
Прокурор попросил заменить Кагарлицкому* штраф реальным сроком - РИА Новости, 13.02.2024
Прокурор попросил заменить Кагарлицкому* штраф реальным сроком
Прокурор в апелляционном представлении просит Апелляционный военный суд заменить приговор в виде штрафа социологу и публицисту Борису Кагарлицкому* на реальное... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:52
2024-02-13T10:52
2024-02-13T10:52
происшествия
россия
власиха
сыктывкар
борис кагарлицкий
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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ВЛАСИХА (Московская область), 13 фев – РИА Новости. Прокурор в апелляционном представлении просит Апелляционный военный суд заменить приговор в виде штрафа социологу и публицисту Борису Кагарлицкому* на реальное лишение свободы, передает корреспондент РИА Новости. Открытое судебное заседание по рассмотрению апелляционного представления обвинения проходит в закрытом военном городке Власиха, журналистов не допустили в суд, однако за процессом можно следить по организованной в здании КПП трансляции. "Государственный обвинитель ставит вопрос об изменении приговора из-за его чрезмерной мягкости, просит исключить из приговора указание на признание активного способствования раскрытию преступления… просит назначить осужденному наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев общего режима. Полагает, что приговор несправедлив, судом неправильно применен уголовно-процессуальный закон. Суд неправильно учел характер и степень общественной опасности совершенно преступления… Суд в приговоре не отразил, какие именно действия осужденного способствовали раскрытию преступления", - зачитала судебная коллегия краткое изложение жалобы прокурора. "Доводы поддерживаю", - отметил сам прокурор. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря назначил наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей, Кагарлицкого* освободили из-под стражи в зале суда, в СИЗО он находился с конца июля. Защита приняла решение не обжаловать приговор, тогда как прокуратура подала апелляционное представление в связи с излишней мягкостью решения суда. Публициста судили по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета). Прокурор в прениях просил суд приговорить социолога к 5,5 годам колонии. По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма". Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.* Признан в России иноагентом
https://ria.ru/20240212/latynina-1926914799.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, власиха, сыктывкар, борис кагарлицкий, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Власиха, Сыктывкар, Борис Кагарлицкий, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Прокурор попросил заменить Кагарлицкому* штраф реальным сроком
Прокурор попросил заменить социологу Кагарлицкому штраф реальным сроком
ВЛАСИХА (Московская область), 13 фев – РИА Новости. Прокурор в апелляционном представлении просит Апелляционный военный суд заменить приговор в виде штрафа социологу и публицисту Борису Кагарлицкому* на реальное лишение свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Открытое судебное заседание по рассмотрению апелляционного представления обвинения проходит в закрытом военном городке Власиха
, журналистов не допустили в суд, однако за процессом можно следить по организованной в здании КПП трансляции.
"Государственный обвинитель ставит вопрос об изменении приговора из-за его чрезмерной мягкости, просит исключить из приговора указание на признание активного способствования раскрытию преступления… просит назначить осужденному наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев общего режима. Полагает, что приговор несправедлив, судом неправильно применен уголовно-процессуальный закон. Суд неправильно учел характер и степень общественной опасности совершенно преступления… Суд в приговоре не отразил, какие именно действия осужденного способствовали раскрытию преступления", - зачитала судебная коллегия краткое изложение жалобы прокурора.
"Доводы поддерживаю", - отметил сам прокурор.
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Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре
12 декабря назначил наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей, Кагарлицкого* освободили из-под стражи в зале суда, в СИЗО он находился с конца июля. Защита приняла решение не обжаловать приговор, тогда как прокуратура подала апелляционное представление в связи с излишней мягкостью решения суда.
Публициста судили по части 2 статьи 205.2 УК РФ
(публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета). Прокурор в прениях просил суд приговорить социолога к 5,5 годам колонии.
По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма".
Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг
- в перечень террористов и экстремистов.
* Признан в России иноагентом
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