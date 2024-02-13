https://ria.ru/20240213/izrail-1926975699.html

В Израиле одобрили проект о цензуре иностранных медиа, пишут СМИ

В Израиле одобрили проект о цензуре иностранных медиа, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2024

В Израиле одобрили проект о цензуре иностранных медиа, пишут СМИ

Израильский кнессет в понедельник одобрил в первом чтении законопроект, который позволит закрыть офисы иностранных СМИ и конфисковать их аппаратуру при угрозе... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T01:07

2024-02-13T01:07

2024-02-13T01:07

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Израильский кнессет в понедельник одобрил в первом чтении законопроект, который позволит закрыть офисы иностранных СМИ и конфисковать их аппаратуру при угрозе безопасности страны, сообщает газета Times of Israel. "Временная мера, позволяющая правительству подвергнуть цензуре иностранные медиа, была одобрена в первом чтении в кнессете... Согласно законопроекту, министр коммуникации будет обладать полномочиями для закрытия иностранных сетей, работающих в Израиле, и конфискации их оборудования, если министр обороны посчитает, что их вещание представляет "фактический вред безопасности государства", - пишет издание. Неизвестно, нужна ли подобная мера для того, чтобы прекратить вещание катарского телеканала Al Jazeera на территории Израиля, отмечает газета. Прекращение вещание зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стали возможными в Израиле после того, как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства". При этом еще ни один зарубежный телеканал в Израиле закрыт не был. В октябре 2023 года премьер Биньямин Нетаньяху отказался вынести на утверждение военно-политического кабинета вопрос о закрытии израильского филиала катарского телеканала Al Jazeera, деятельность которого, по утверждениям силового блока, наносит ущерб безопасности страны. По одной из версий, обсуждение закрытия Al Jazeera было отложено из-за роли Катара в переговорах по освобождению заложников из сектора Газа.

https://ria.ru/20240212/israel-1926922085.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху