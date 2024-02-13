https://ria.ru/20240213/italiya-1927024480.html

Главу Минобороны Италии госпитализировали с болью в груди

Главу Минобороны Италии госпитализировали с болью в груди - РИА Новости, 13.02.2024

Главу Минобороны Италии госпитализировали с болью в груди

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто срочно госпитализирован с подозрением на перикардит, сообщило информационное агентство Nova со ссылкой на заявление... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:37

2024-02-13T11:37

2024-02-13T11:37

в мире

гуидо крозетто

министерство обороны италии

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РИМ, 13 фев – РИА Новости. Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто срочно госпитализирован с подозрением на перикардит, сообщило информационное агентство Nova со ссылкой на заявление министерства. Минувшей ночью министр самостоятельно прибыл в одну из римских больниц с жалобами на сильные боли в груди. После первичного обследования ему сделали коронографию. Крозетто, как отмечается, испытывал боли с утра понедельника. "Информации о причинах нет, но источники в больнице говорят, что это может быть перикардит", - приводит Nova сообщение Минобороны.

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гуидо крозетто, министерство обороны италии