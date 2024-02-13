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Главу Минобороны Италии госпитализировали с болью в груди - РИА Новости, 13.02.2024
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11:37 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/italiya-1927024480.html
Главу Минобороны Италии госпитализировали с болью в груди
Главу Минобороны Италии госпитализировали с болью в груди - РИА Новости, 13.02.2024
Главу Минобороны Италии госпитализировали с болью в груди
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто срочно госпитализирован с подозрением на перикардит, сообщило информационное агентство Nova со ссылкой на заявление... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:37
2024-02-13T11:37
в мире
гуидо крозетто
министерство обороны италии
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РИМ, 13 фев – РИА Новости. Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто срочно госпитализирован с подозрением на перикардит, сообщило информационное агентство Nova со ссылкой на заявление министерства. Минувшей ночью министр самостоятельно прибыл в одну из римских больниц с жалобами на сильные боли в груди. После первичного обследования ему сделали коронографию. Крозетто, как отмечается, испытывал боли с утра понедельника. "Информации о причинах нет, но источники в больнице говорят, что это может быть перикардит", - приводит Nova сообщение Минобороны.
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в мире, гуидо крозетто, министерство обороны италии
В мире, Гуидо Крозетто, Министерство обороны Италии
Главу Минобороны Италии госпитализировали с болью в груди

Главу Минобороны Италии госпитализировали с подозрением на перикардит

CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи в Италии. Архивное фото
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РИМ, 13 фев – РИА Новости. Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто срочно госпитализирован с подозрением на перикардит, сообщило информационное агентство Nova со ссылкой на заявление министерства.
Минувшей ночью министр самостоятельно прибыл в одну из римских больниц с жалобами на сильные боли в груди. После первичного обследования ему сделали коронографию. Крозетто, как отмечается, испытывал боли с утра понедельника.
«
"Информации о причинах нет, но источники в больнице говорят, что это может быть перикардит", - приводит Nova сообщение Минобороны.
 
В миреГуидо КрозеттоМинистерство обороны Италии
 
 
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