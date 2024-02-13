https://ria.ru/20240213/italiya-1927024480.html
Главу Минобороны Италии госпитализировали с болью в груди
Главу Минобороны Италии госпитализировали с болью в груди - РИА Новости, 13.02.2024
Главу Минобороны Италии госпитализировали с болью в груди
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто срочно госпитализирован с подозрением на перикардит, сообщило информационное агентство Nova со ссылкой на заявление... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:37
2024-02-13T11:37
2024-02-13T11:37
в мире
гуидо крозетто
министерство обороны италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_0:130:4256:2524_1920x0_80_0_0_1c85c6b7dca7ebfd09044f284d106d79.jpg
РИМ, 13 фев – РИА Новости. Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто срочно госпитализирован с подозрением на перикардит, сообщило информационное агентство Nova со ссылкой на заявление министерства. Минувшей ночью министр самостоятельно прибыл в одну из римских больниц с жалобами на сильные боли в груди. После первичного обследования ему сделали коронографию. Крозетто, как отмечается, испытывал боли с утра понедельника. "Информации о причинах нет, но источники в больнице говорят, что это может быть перикардит", - приводит Nova сообщение Минобороны.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_dc8ecac2569de33887a3eaf39e3b82e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гуидо крозетто, министерство обороны италии
В мире, Гуидо Крозетто, Министерство обороны Италии
Главу Минобороны Италии госпитализировали с болью в груди
Главу Минобороны Италии госпитализировали с подозрением на перикардит