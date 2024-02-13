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Симфонический оркестр Ленобласти выступил на гастролях в Пекине
Симфонический оркестр Ленобласти выступил на гастролях в Пекине - РИА Новости, 13.02.2024
Симфонический оркестр Ленобласти выступил на гастролях в Пекине
Симфонический оркестр Ленинградской области выступил на гастролях в Пекине под овации зрителей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:25
2024-02-13T20:25
2024-02-13T20:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Симфонический оркестр Ленинградской области выступил на гастролях в Пекине под овации зрителей, сообщает пресс-служба правительства региона. "По-настоящему мировое признание завоевал Симфонический оркестр Ленобласти на гастролях в Китае - в зале Национального центра исполнительских искусств Пекина на 1850 мест каждый вечер аншлаг и несмолкающие овации", - сообщает пресс-служба. Художественный руководитель симфонического оркестра Михаил Голиков рассказал, что гастроли проходят прекрасно, публика аплодирует стоя после каждого отделения. "Четырнадцатого февраля у нас заключительный концерт в Арт-центре Пекина Beijing Performing Arts Centre. Мы ожидаем более 1,5 тысячи гостей. Очень рады, что именно мы открываем культурный год в Китае", - сказал Голиков. Ленинградские музыканты радуют китайских зрителей произведениями прославленных русских композиторов Глинки, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича и европейских авторов - Брамса, Дворжака, Пьяццолла и многих других. Накануне гастролей в Китае симфонический оркестр дал два концерта для жителей Ленинградской области. Коллектив представил музыкальную программу "Китайский новый год", в которую вошли произведения российских и европейских композиторов, вальсы Чайковского, Шопена, музыка Штрауса и даже знаменитый саундтрек Джека Воробья.
https://ria.ru/20240131/lenoblast-1924657550.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пекин, ленинградская область, китай, новости культуры, культура
Ленинградская область , Пекин, Ленинградская область, Китай, Новости культуры, Культура
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Симфонический оркестр Ленинградской области выступил на гастролях в Пекине под овации зрителей, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"По-настоящему мировое признание завоевал Симфонический оркестр Ленобласти на гастролях в Китае
- в зале Национального центра исполнительских искусств Пекина на 1850 мест каждый вечер аншлаг и несмолкающие овации", - сообщает пресс-служба.
Художественный руководитель симфонического оркестра Михаил Голиков рассказал, что гастроли проходят прекрасно, публика аплодирует стоя после каждого отделения.
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«
"Четырнадцатого февраля у нас заключительный концерт в Арт-центре Пекина Beijing Performing Arts Centre. Мы ожидаем более 1,5 тысячи гостей. Очень рады, что именно мы открываем культурный год в Китае", - сказал Голиков.
Ленинградские музыканты радуют китайских зрителей произведениями прославленных русских композиторов Глинки, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича и европейских авторов - Брамса, Дворжака, Пьяццолла и многих других.
Накануне гастролей в Китае симфонический оркестр дал два концерта для жителей Ленинградской области. Коллектив представил музыкальную программу "Китайский новый год", в которую вошли произведения российских и европейских композиторов, вальсы Чайковского, Шопена, музыка Штрауса и даже знаменитый саундтрек Джека Воробья.
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