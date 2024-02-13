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В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства - РИА Новости, 13.02.2024
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10:04 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/deportatsiya-1927005796.html
В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства
В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства - РИА Новости, 13.02.2024
В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства
Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о депортации... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:04
2024-02-13T10:04
общество
россия
владислав даванков
госдума рф
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о депортации иностранцев и лиц без гражданства за домогательства в отношении граждан РФ, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Даванков отметил, что законопроект вносится, несмотря на отрицательный отзыв правительства РФ. "Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности российского общества и снижения социальной напряженности", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроектом предлагается дополнить статью 20.1 КоАП РФ, наказывающую за мелкое хулиганство, положением о наказании за оскорбительное приставание к гражданам РФ, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, говорится в тексте законопроекта. "Нам постоянно жалуются на домогательства от мигрантов. Особенно часто это происходит в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду. В некоторых районах людям страшно выходить на улицу – и детям, и взрослым. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать. В России такое поведение недопустимо", - приводят в пресс-службе партии слова Даванкова.
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общество, россия, владислав даванков, госдума рф
Общество, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства

Даванков внес в Госдуму законопроект о депортации мигрантов за домогательства

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о депортации иностранцев и лиц без гражданства за домогательства в отношении граждан РФ, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
Даванков отметил, что законопроект вносится, несмотря на отрицательный отзыв правительства РФ.
"Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности российского общества и снижения социальной напряженности", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом предлагается дополнить статью 20.1 КоАП РФ, наказывающую за мелкое хулиганство, положением о наказании за оскорбительное приставание к гражданам РФ, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, говорится в тексте законопроекта.
"Нам постоянно жалуются на домогательства от мигрантов. Особенно часто это происходит в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду. В некоторых районах людям страшно выходить на улицу – и детям, и взрослым. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать. В России такое поведение недопустимо", - приводят в пресс-службе партии слова Даванкова.
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