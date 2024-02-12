https://ria.ru/20240212/zaluzhnyy-1926841503.html

В МИД России не исключили, что Залужного могут физически "слить"

В МИД России не исключили, что Залужного могут физически "слить" - РИА Новости, 12.02.2024

В МИД России не исключили, что Залужного могут физически "слить"

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник не исключил, что экс-главкома ВСУ Валерия Залужного могут физически "слить", РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:52

2024-02-12T13:52

2024-02-12T13:52

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валерий залужный

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник не исключил, что экс-главкома ВСУ Валерия Залужного могут физически "слить", так как он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны и командующими США, Великобритании и ЕС. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik."Я не исключаю, что если его сольют, то не только из политики, а полностью из жизни. Потому что человек слишком глубоко был включен во все процессы. Он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны, с командующими США, Великобритании, Евросоюза", - сказал Мирошник. "Сейчас начался отсчет времени. По моим прикидкам, это два-три месяца, когда Залужный должен для себя решить: он играет в политические игры и начинает жесткое противостояние с Зеленским, либо он соглашается на то, что его сливают", - добавил он. По мнению дипломата, новый главком ВСУ Александр Сырский достаточно плохо воспринимается в украинских войсках, потому что он "человек, который согласен "брать под козырек" указания Зеленского, он политически-мотивирован". "Зеленский рассчитывает, что Сырский будет именно военным и не будет лезть в политику, за что и пострадал Залужный", - полагает посол. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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россия, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, украина, в мире