https://ria.ru/20240212/zakaz-1926830837.html
В Челябинской области предотвратили заказное убийство бизнесмена
В Челябинской области предотвратили заказное убийство бизнесмена - РИА Новости, 12.02.2024
В Челябинской области предотвратили заказное убийство бизнесмена
Силовики задержали 22-летнюю жительницу Челябинской области, которая была готова заплатить 6 миллионов рублей за убийство местного предпринимателя, сообщило... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:05
2024-02-12T13:05
2024-02-12T13:05
происшествия
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев – РИА Новости. Силовики задержали 22-летнюю жительницу Челябинской области, которая была готова заплатить 6 миллионов рублей за убийство местного предпринимателя, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, обвиняемая в городах Троицк и Южноуральск нашла соучастников для убийства 35-летнего предпринимателя, договорившись с ними за 6 миллионов рублей, однако им помешали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству)", - говорится в сообщении. Фигурантка задержана, ей предъявлено обвинение, в суд следователем направлено ходатайство об ее аресте. Жительница Троицка Евгения Спиридонова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что в минувшие выходные дни пропал ее муж Борис Спиридонов, позже выяснилось, что на него готовилось покушение, но преступление было предотвращено. "Боря жив. Душегубы оценили его жизнь в 6 миллионов рублей и довели свои намерения до конца. Было очень страшно, так как меня не поставили в известность о проведении данных мероприятий, и я все события переживала всерьез. Огромная благодарность сотрудникам УФСБ России по Челябинской области и СК РФ, которые предотвратили это страшное преступление", - написала она. По информации местного издания 74.ру, покушение может быть связано с делом мэра Троицка Александра Виноградова, которого в декабре арестовали за получение взятки в виде беговой дорожки за 126 тысяч рублей. Также в СИЗО был отправлен предполагаемый взяткодатель - местный предприниматель и однофамилец мэра Дмитрий Виноградов.
https://ria.ru/20231020/ubiystvo-1904123407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области предотвратили заказное убийство бизнесмена
В Челябинской области задержали девушку, пытавшуюся заказать убийство бизнесмена
ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев – РИА Новости.
Силовики задержали 22-летнюю жительницу Челябинской области, которая была готова заплатить 6 миллионов рублей за убийство местного предпринимателя, сообщило
следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, обвиняемая в городах Троицк и Южноуральск
нашла соучастников для убийства 35-летнего предпринимателя, договорившись с ними за 6 миллионов рублей, однако им помешали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству)", - говорится в сообщении. Фигурантка задержана, ей предъявлено обвинение, в суд следователем направлено ходатайство об ее аресте.
Жительница Троицка Евгения Спиридонова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что в минувшие выходные дни пропал ее муж Борис Спиридонов, позже выяснилось, что на него готовилось покушение, но преступление было предотвращено. "Боря жив. Душегубы оценили его жизнь в 6 миллионов рублей и довели свои намерения до конца. Было очень страшно, так как меня не поставили в известность о проведении данных мероприятий, и я все события переживала всерьез. Огромная благодарность сотрудникам УФСБ России по Челябинской области и СК РФ, которые предотвратили это страшное преступление", - написала она.
По информации местного издания 74.ру, покушение может быть связано с делом мэра Троицка Александра Виноградова, которого в декабре арестовали за получение взятки в виде беговой дорожки за 126 тысяч рублей. Также в СИЗО был отправлен предполагаемый взяткодатель - местный предприниматель и однофамилец мэра Дмитрий Виноградов.
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