https://ria.ru/20240212/zakaz-1926830837.html

В Челябинской области предотвратили заказное убийство бизнесмена

В Челябинской области предотвратили заказное убийство бизнесмена - РИА Новости, 12.02.2024

В Челябинской области предотвратили заказное убийство бизнесмена

Силовики задержали 22-летнюю жительницу Челябинской области, которая была готова заплатить 6 миллионов рублей за убийство местного предпринимателя, сообщило... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:05

2024-02-12T13:05

2024-02-12T13:05

происшествия

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев – РИА Новости. Силовики задержали 22-летнюю жительницу Челябинской области, которая была готова заплатить 6 миллионов рублей за убийство местного предпринимателя, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, обвиняемая в городах Троицк и Южноуральск нашла соучастников для убийства 35-летнего предпринимателя, договорившись с ними за 6 миллионов рублей, однако им помешали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству)", - говорится в сообщении. Фигурантка задержана, ей предъявлено обвинение, в суд следователем направлено ходатайство об ее аресте. Жительница Троицка Евгения Спиридонова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что в минувшие выходные дни пропал ее муж Борис Спиридонов, позже выяснилось, что на него готовилось покушение, но преступление было предотвращено. "Боря жив. Душегубы оценили его жизнь в 6 миллионов рублей и довели свои намерения до конца. Было очень страшно, так как меня не поставили в известность о проведении данных мероприятий, и я все события переживала всерьез. Огромная благодарность сотрудникам УФСБ России по Челябинской области и СК РФ, которые предотвратили это страшное преступление", - написала она. По информации местного издания 74.ру, покушение может быть связано с делом мэра Троицка Александра Виноградова, которого в декабре арестовали за получение взятки в виде беговой дорожки за 126 тысяч рублей. Также в СИЗО был отправлен предполагаемый взяткодатель - местный предприниматель и однофамилец мэра Дмитрий Виноградов.

https://ria.ru/20231020/ubiystvo-1904123407.html

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россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)