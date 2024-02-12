https://ria.ru/20240212/vystavka-1926771707.html

Посол России заявил, что о выставке имени Стенина знает вся Африка

Посол России заявил, что о выставке имени Стенина знает вся Африка - РИА Новости, 12.02.2024

Посол России заявил, что о выставке имени Стенина знает вся Африка

О выставке работ международного фотоконкурса имени российского фотокорреспондента Андрея Стенина в Эфиопии уже знает вся Африка, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T07:25

2024-02-12T07:25

2024-02-12T07:25

россия

африка

андрей стенин

эфиопия

в мире

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. О выставке работ международного фотоконкурса имени российского фотокорреспондента Андрея Стенина в Эфиопии уже знает вся Африка, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин. Дипломат напомнил, что выставка была открыта в Аддис-Абебе в начале 2024 года: в эфиопскую столицу привезли более 50 лучших фото, сделанных участниками со всех континентов Земли. "Этой фотовыставке были посвящены сотни публикаций в прессе, причем не только в российской и эфиопской, но и третьих стран. Можно сказать, что о ней теперь знает весь африканский континент", - поделился Терехин. Он отметил, что выставка является лучшей демонстрацией того, что Россия открыта миру и заинтересована в международном сотрудничестве, несмотря на попытки недружественных стран "отменить" русскую культуру и предать забвению все связанное с Россией. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов - талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия). Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан). В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20240125/konkurs-1923177084.html

https://ria.ru/20231020/konkurs-1903790554.html

россия

африка

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россия, африка, андрей стенин, эфиопия, в мире