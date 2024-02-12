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Посол России заявил, что о выставке имени Стенина знает вся Африка - РИА Новости, 12.02.2024
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07:25 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/vystavka-1926771707.html
Посол России заявил, что о выставке имени Стенина знает вся Африка
Посол России заявил, что о выставке имени Стенина знает вся Африка - РИА Новости, 12.02.2024
Посол России заявил, что о выставке имени Стенина знает вся Африка
О выставке работ международного фотоконкурса имени российского фотокорреспондента Андрея Стенина в Эфиопии уже знает вся Африка, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T07:25
2024-02-12T07:25
россия
африка
андрей стенин
эфиопия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922621838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c514f56ce5aa2d9420ec3a4d35cd12a.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. О выставке работ международного фотоконкурса имени российского фотокорреспондента Андрея Стенина в Эфиопии уже знает вся Африка, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин. Дипломат напомнил, что выставка была открыта в Аддис-Абебе в начале 2024 года: в эфиопскую столицу привезли более 50 лучших фото, сделанных участниками со всех континентов Земли. "Этой фотовыставке были посвящены сотни публикаций в прессе, причем не только в российской и эфиопской, но и третьих стран. Можно сказать, что о ней теперь знает весь африканский континент", - поделился Терехин. Он отметил, что выставка является лучшей демонстрацией того, что Россия открыта миру и заинтересована в международном сотрудничестве, несмотря на попытки недружественных стран "отменить" русскую культуру и предать забвению все связанное с Россией. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов - талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия). Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан). В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20240125/konkurs-1923177084.html
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РИА Новости
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4.7
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россия, африка, андрей стенин, эфиопия, в мире
Россия, Африка, Андрей Стенин, Эфиопия, В мире
Посол России заявил, что о выставке имени Стенина знает вся Африка

Посол: о выставке имени Стенина в Эфиопии знает весь африканский континент

© Фото : Русский дом в Аддис-АбебеВыставка работ фотоконкурса памяти Андрея Стенина
Выставка работ фотоконкурса памяти Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Русский дом в Аддис-Абебе
Выставка работ фотоконкурса памяти Андрея Стенина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. О выставке работ международного фотоконкурса имени российского фотокорреспондента Андрея Стенина в Эфиопии уже знает вся Африка, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин.
Дипломат напомнил, что выставка была открыта в Аддис-Абебе в начале 2024 года: в эфиопскую столицу привезли более 50 лучших фото, сделанных участниками со всех континентов Земли.
Выставка победителей Международного конкурса имени А. Стенина - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года
25 января, 11:00
"Этой фотовыставке были посвящены сотни публикаций в прессе, причем не только в российской и эфиопской, но и третьих стран. Можно сказать, что о ней теперь знает весь африканский континент", - поделился Терехин.
Он отметил, что выставка является лучшей демонстрацией того, что Россия открыта миру и заинтересована в международном сотрудничестве, несмотря на попытки недружественных стран "отменить" русскую культуру и предать забвению все связанное с Россией.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов - талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Посетительница фотовыставки перед началом торжественной церемонии объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Конкурс Стенина: СВО и Олимпиада в объективе победителей
20 октября 2023, 08:00
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Работал в самом пекле. Памяти Андрея Стенина
© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов

Андрей Стенин погиб в Донбассе при выполнении редакционного задания.

Фотокорреспондент Андрей Стенин

Андрей Стенин погиб в Донбассе при выполнении редакционного задания.

© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
1 из 25
© РИА Новости

Он начинал работать в журналистике как пишущий репортер.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин

Он начинал работать в журналистике как пишущий репортер.

© РИА Новости
2 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Но позже выбрал профессию фотокорреспондента.

На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины в Киеве.

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве

Но позже выбрал профессию фотокорреспондента.

На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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3 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Стенин специализировался на съемке ЧП, массовых беспорядков, военных конфликтов и судебных процессов.

На фото: столкновение сторонников евроинтеграции Украины с подразделениями милиции в центре Киева.

Сторонники евроинтеграции Украины принимают участие в столкновениях с подразделениями милиции в центре Киева

Стенин специализировался на съемке ЧП, массовых беспорядков, военных конфликтов и судебных процессов.

На фото: столкновение сторонников евроинтеграции Украины с подразделениями милиции в центре Киева.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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4 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Работы Стенина получали самую высокую оценку.

На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию в Киеве.

Участница протестных митингов за Евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве

Работы Стенина получали самую высокую оценку.

На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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5 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В 2010 году он стал лауреатом премии в области СМИ "Искра".

На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала в Киеве.

Участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве

В 2010 году он стал лауреатом премии в области СМИ "Искра".

На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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6 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В 2010 и 2013 годах фотокорреспондента наградили премией "Серебряная камера".

На фото: сторонник евроинтеграции и сотрудники милиции у здания правительства Украины.

Сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве

В 2010 и 2013 годах фотокорреспондента наградили премией "Серебряная камера".

На фото: сторонник евроинтеграции и сотрудники милиции у здания правительства Украины.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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7 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Его кадры использовали мировые информационные агентства.

На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах в Киеве.

Участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве

Его кадры использовали мировые информационные агентства.

На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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8 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Конфликт на Украине Стенин поехал освещать в мае 2014 года.

На фото: резиновые покрышки на улице Грушевского в Киеве.

Резиновые покрышки на улице Грушевского в Киеве. 2014 год

Конфликт на Украине Стенин поехал освещать в мае 2014 года.

На фото: резиновые покрышки на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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9 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

С 5 августа 2014 года он перестал выходить на связь.

На фото: участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции "Беркут" в Киеве.

Участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции Беркут на улице Грушевского в Киеве

С 5 августа 2014 года он перестал выходить на связь.

На фото: участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции "Беркут" в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
10 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Источники сообщали, что Стенина могли задержать украинские силовики.

На фото: сторонники евроинтеграции у выгоревшей техники в Киеве.

Сторонники евроинтеграции Украины у выгоревшей техники на улице Грушевского в Киеве

Источники сообщали, что Стенина могли задержать украинские силовики.

На фото: сторонники евроинтеграции у выгоревшей техники в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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11 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Однако Киев этого не подтверждал.

На фото: участник акции оппозиции на баррикаде в Киеве.

Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикаде на улице Грушевского в Киеве

Однако Киев этого не подтверждал.

На фото: участник акции оппозиции на баррикаде в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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12 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

По всему миру проходили акции в поддержку журналиста.

На фото: сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве.

Сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве. 25 января 2013

По всему миру проходили акции в поддержку журналиста.

На фото: сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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13 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Их участники выражали обеспокоенность его судьбой.

На фото: сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве.

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции

Их участники выражали обеспокоенность его судьбой.

На фото: сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
14 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями.

На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции в Киеве.

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями.

На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
15 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Третьего сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб.

На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикаде в Киеве.

Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве

Третьего сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб.

На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикаде в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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16 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Трагедия произошла 6 августа в районе Донецка.

На фото: настоятель церкви в поселке Черевковка под Славянском, которую обстреляли из артиллерии украинские военные.

Настоятель церкви в поселке Черевковка под Славянском, которую обстреляли из артиллерии украинские военные, отец Алексей у разрушенной часовни. 2014 год

Трагедия произошла 6 августа в районе Донецка.

На фото: настоятель церкви в поселке Черевковка под Славянском, которую обстреляли из артиллерии украинские военные.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
17 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Автомобиль, в котором он ехал, расстреляли и сожгли на шоссе.

На фото: ополченец, вернувшийся в свой дом в поселке Семеновка под Славянском, который был разрушен во время обстрела украинскими военными.

Ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными

Автомобиль, в котором он ехал, расстреляли и сожгли на шоссе.

На фото: ополченец, вернувшийся в свой дом в поселке Семеновка под Славянском, который был разрушен во время обстрела украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
18 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Пятого сентября 2014 года журналиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

На фото: жительница села Семеновка под Славянском у своего дома, разрушенного во время артобстрела украинскими силовиками.

80-летняя жительница села Семеновка под Славянском у своего дома, разрушенного в результате попадания снаряда во время ночного артобстрела украинскими силовиками. 2014 год

Пятого сентября 2014 года журналиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

На фото: жительница села Семеновка под Славянском у своего дома, разрушенного во время артобстрела украинскими силовиками.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
19 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

За героизм, проявленный при исполнении профессионального долга, он был посмертно награжден орденом Мужества.

На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале школы.

Учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале школы

За героизм, проявленный при исполнении профессионального долга, он был посмертно награжден орденом Мужества.

На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале школы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
20 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.

На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными.

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными

В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.

На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
21 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Мероприятие стало единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.

На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.

Похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран

Мероприятие стало единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.

На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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22 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Шестого августа 2015 года, в годовщину смерти журналиста, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта".

На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории.

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области, 29 июля 2014

Шестого августа 2015 года, в годовщину смерти журналиста, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта".

На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
23 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В него вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.

На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен во время боя за Шахтерск.

Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск

В него вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.

На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен во время боя за Шахтерск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
24 из 25
© РИА Новости / Дамир Булатов | Перейти в медиабанк

Гибель фотокорреспондента никого не оставила равнодушным.

Фотокорреспондент Андрей Стенин

Гибель фотокорреспондента никого не оставила равнодушным.

© РИА Новости / Дамир Булатов
Перейти в медиабанк
25 из 25

Андрей Стенин погиб в Донбассе при выполнении редакционного задания.

© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
1 из 25

Он начинал работать в журналистике как пишущий репортер.

© РИА Новости
2 из 25

Но позже выбрал профессию фотокорреспондента.

На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
3 из 25

Стенин специализировался на съемке ЧП, массовых беспорядков, военных конфликтов и судебных процессов.

На фото: столкновение сторонников евроинтеграции Украины с подразделениями милиции в центре Киева.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
4 из 25

Работы Стенина получали самую высокую оценку.

На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
5 из 25

В 2010 году он стал лауреатом премии в области СМИ "Искра".

На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
6 из 25

В 2010 и 2013 годах фотокорреспондента наградили премией "Серебряная камера".

На фото: сторонник евроинтеграции и сотрудники милиции у здания правительства Украины.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
7 из 25

Его кадры использовали мировые информационные агентства.

На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
8 из 25

Конфликт на Украине Стенин поехал освещать в мае 2014 года.

На фото: резиновые покрышки на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
9 из 25

С 5 августа 2014 года он перестал выходить на связь.

На фото: участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции "Беркут" в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
10 из 25

Источники сообщали, что Стенина могли задержать украинские силовики.

На фото: сторонники евроинтеграции у выгоревшей техники в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
11 из 25

Однако Киев этого не подтверждал.

На фото: участник акции оппозиции на баррикаде в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
12 из 25

По всему миру проходили акции в поддержку журналиста.

На фото: сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
13 из 25

Их участники выражали обеспокоенность его судьбой.

На фото: сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
14 из 25

Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями.

На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
15 из 25

Третьего сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб.

На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикаде в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
16 из 25

Трагедия произошла 6 августа в районе Донецка.

На фото: настоятель церкви в поселке Черевковка под Славянском, которую обстреляли из артиллерии украинские военные.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
17 из 25

Автомобиль, в котором он ехал, расстреляли и сожгли на шоссе.

На фото: ополченец, вернувшийся в свой дом в поселке Семеновка под Славянском, который был разрушен во время обстрела украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
18 из 25

Пятого сентября 2014 года журналиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

На фото: жительница села Семеновка под Славянском у своего дома, разрушенного во время артобстрела украинскими силовиками.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
19 из 25

За героизм, проявленный при исполнении профессионального долга, он был посмертно награжден орденом Мужества.

На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале школы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
20 из 25

В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.

На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
21 из 25

Мероприятие стало единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.

На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Шестого августа 2015 года, в годовщину смерти журналиста, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта".

На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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В него вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.

На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен во время боя за Шахтерск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Гибель фотокорреспондента никого не оставила равнодушным.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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