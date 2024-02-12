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На Кубани увеличили разовые выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей

На Кубани увеличили разовые выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей - РИА Новости, 12.02.2024

На Кубани увеличили разовые выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей

Власти Краснодарского края увеличили разовую выплату участникам спецоперации со 300 до 500 тысяч рублей, сообщил в понедельник губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T23:52

2024-02-12T23:52

2024-02-12T23:53

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общество

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вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 12 фев - РИА Новости. Власти Краснодарского края увеличили разовую выплату участникам спецоперации со 300 до 500 тысяч рублей, сообщил в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев. В начале февраля единовременную выплату участникам СВО подняли с 200 до 300 тысяч рублей. "Сегодня увеличили размер единовременной социальной выплаты до 500 000 рублей. Ее смогут получить те, кто заключили контракт с министерством обороны с 1 февраля 2024 года. Кроме того, все меры поддержки, которые оказывали участникам спецоперации и их семьям в прошлом году, останутся и в этом", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, речь идет об участниках спецоперации, направленных в военные части с территории региона и заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании и отобранных военкоматом Краснодарского края в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Отмечается, что для заключивших контракт с министерством обороны РФ на прохождение военной службы действует федеральная мера в размере 195 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма единовременных выплат составляет почти 700 тысяч рублей. По данным властей, за последние два года из бюджета региона на поддержку бойцов и их семей уже направлено более 5 миллиардов рублей. Так, в Краснодарском крае дети участников СВО имеют право на внеочередное предоставление места в детских садах и бесплатное питание в школе. Кроме того, действует компенсация расходов на газификацию домов и выплата до 130 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение в здравницах края.

https://ria.ru/20240130/turchak-1924319454.html

https://ria.ru/20231222/semya-1917585327.html

https://ria.ru/20240210/sistema-1926555699.html

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общество, краснодарский край, луганская народная республика, донецкая народная республика, вениамин кондратьев