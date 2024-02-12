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На Кубани увеличили разовые выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:52 12.02.2024 (обновлено: 23:53 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/vyplaty-1926971001.html
На Кубани увеличили разовые выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей
На Кубани увеличили разовые выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей - РИА Новости, 12.02.2024
На Кубани увеличили разовые выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей
Власти Краснодарского края увеличили разовую выплату участникам спецоперации со 300 до 500 тысяч рублей, сообщил в понедельник губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T23:52
2024-02-12T23:53
специальная военная операция на украине
общество
краснодарский край
луганская народная республика
донецкая народная республика
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 12 фев - РИА Новости. Власти Краснодарского края увеличили разовую выплату участникам спецоперации со 300 до 500 тысяч рублей, сообщил в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев. В начале февраля единовременную выплату участникам СВО подняли с 200 до 300 тысяч рублей. "Сегодня увеличили размер единовременной социальной выплаты до 500 000 рублей. Ее смогут получить те, кто заключили контракт с министерством обороны с 1 февраля 2024 года. Кроме того, все меры поддержки, которые оказывали участникам спецоперации и их семьям в прошлом году, останутся и в этом", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, речь идет об участниках спецоперации, направленных в военные части с территории региона и заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании и отобранных военкоматом Краснодарского края в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Отмечается, что для заключивших контракт с министерством обороны РФ на прохождение военной службы действует федеральная мера в размере 195 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма единовременных выплат составляет почти 700 тысяч рублей. По данным властей, за последние два года из бюджета региона на поддержку бойцов и их семей уже направлено более 5 миллиардов рублей. Так, в Краснодарском крае дети участников СВО имеют право на внеочередное предоставление места в детских садах и бесплатное питание в школе. Кроме того, действует компенсация расходов на газификацию домов и выплата до 130 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение в здравницах края.
https://ria.ru/20240130/turchak-1924319454.html
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краснодарский край
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общество, краснодарский край, луганская народная республика, донецкая народная республика, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Краснодарский край, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вениамин Кондратьев
На Кубани увеличили разовые выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей

Власти Кубани увеличили разовые выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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КРАСНОДАР, 12 фев - РИА Новости. Власти Краснодарского края увеличили разовую выплату участникам спецоперации со 300 до 500 тысяч рублей, сообщил в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В начале февраля единовременную выплату участникам СВО подняли с 200 до 300 тысяч рублей.
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"Сегодня увеличили размер единовременной социальной выплаты до 500 000 рублей. Ее смогут получить те, кто заключили контракт с министерством обороны с 1 февраля 2024 года. Кроме того, все меры поддержки, которые оказывали участникам спецоперации и их семьям в прошлом году, останутся и в этом", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, речь идет об участниках спецоперации, направленных в военные части с территории региона и заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании и отобранных военкоматом Краснодарского края в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
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Отмечается, что для заключивших контракт с министерством обороны РФ на прохождение военной службы действует федеральная мера в размере 195 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма единовременных выплат составляет почти 700 тысяч рублей.
По данным властей, за последние два года из бюджета региона на поддержку бойцов и их семей уже направлено более 5 миллиардов рублей. Так, в Краснодарском крае дети участников СВО имеют право на внеочередное предоставление места в детских садах и бесплатное питание в школе. Кроме того, действует компенсация расходов на газификацию домов и выплата до 130 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение в здравницах края.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКраснодарский крайЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВениамин Кондратьев
 
 
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