Рейтинг@Mail.ru
Есть угроза. Экс-врач Белого дома забил тревогу из-за "проблем" у Байдена - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/ugroza-1926765947.html
Есть угроза. Экс-врач Белого дома забил тревогу из-за "проблем" у Байдена
Есть угроза. Экс-врач Белого дома забил тревогу из-за "проблем" у Байдена - РИА Новости, 12.02.2024
Есть угроза. Экс-врач Белого дома забил тревогу из-за "проблем" у Байдена
Когнитивные проблемы президента США Джо Байдена представляют большую угрозу для всей страны, заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T04:50
2024-02-12T04:50
в мире
сша
америка
джо байден
ронни джексон
барак обама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Когнитивные проблемы президента США Джо Байдена представляют большую угрозу для всей страны, заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон в интервью Fox News."У него серьезные проблемы. &lt;...&gt; Это самый настоящий вопрос национальной безопасности, &lt;...&gt; который становится все хуже с каждым днем", — предупредил парламентарий.По словам Джексона, он наблюдал за Джо Байденом "каждый день", когда тот был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Бывший врач отметил, что когнитивные способности политика значительно ухудшились с того момента. Эксперт уверен, что Байдену не следовало баллотироваться в президенты. По убеждению экс-врача, политик "когнитивно не подходит" на роль верховного главнокомандующего Америки и лишь вредит имиджу государства на международной арене."Все видят, что с ним что-то не то — и пора прекратить попытки это скрыть", — потребовал конгрессмен Джексон.В четверг в США опубликовали отчет спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В нем говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке". Президента США охарактеризовали как "сочувствующего пожилого мужчину с благими намерениями и слабой памятью". Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо.Позднее американский президент записал срочное обращение к нации, в ходе которого заявил, что у него "все в порядке" с памятью. По сообщениям Wall Street Journal, слова спецпрокурора о когнитивных способностях Байдена вызвали возмущение политика и "гнев" в Демократической партии. В Белом доме опасаются, что отчет "усилит сомнения" среди избирателей в ходе предвыборной кампании.
https://ria.ru/20240210/bayden-1926525082.html
https://ria.ru/20240211/dementsiya-1926641351.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf4d1fbaf83689c964b6b0b33db81a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, джо байден, ронни джексон, барак обама
В мире, США, Америка, Джо Байден, Ронни Джексон, Барак Обама
Есть угроза. Экс-врач Белого дома забил тревогу из-за "проблем" у Байдена

Экс-врач Белого дома Джексон: Байден не может быть президентом по здоровью

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Когнитивные проблемы президента США Джо Байдена представляют большую угрозу для всей страны, заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон в интервью Fox News.
«
"У него серьезные проблемы. <...> Это самый настоящий вопрос национальной безопасности, <...> который становится все хуже с каждым днем", — предупредил парламентарий.
По словам Джексона, он наблюдал за Джо Байденом "каждый день", когда тот был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Бывший врач отметил, что когнитивные способности политика значительно ухудшились с того момента.
Эксперт уверен, что Байдену не следовало баллотироваться в президенты. По убеждению экс-врача, политик "когнитивно не подходит" на роль верховного главнокомандующего Америки и лишь вредит имиджу государства на международной арене.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Врач Обамы заявил, что Байдену надо пройти тесты на здравомыслие, пишут СМИ
10 февраля, 02:01
"Все видят, что с ним что-то не то — и пора прекратить попытки это скрыть", — потребовал конгрессмен Джексон.
В четверг в США опубликовали отчет спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В нем говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке". Президента США охарактеризовали как "сочувствующего пожилого мужчину с благими намерениями и слабой памятью". Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо.
Позднее американский президент записал срочное обращение к нации, в ходе которого заявил, что у него "все в порядке" с памятью. По сообщениям Wall Street Journal, слова спецпрокурора о когнитивных способностях Байдена вызвали возмущение политика и "гнев" в Демократической партии. В Белом доме опасаются, что отчет "усилит сомнения" среди избирателей в ходе предвыборной кампании.
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Врач сообщил Байдену печальные новости о его "диагнозе"
Вчера, 02:10
 
В миреСШААмерикаДжо БайденРонни ДжексонБарак Обама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала