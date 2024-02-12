https://ria.ru/20240212/ugroza-1926765947.html

Есть угроза. Экс-врач Белого дома забил тревогу из-за "проблем" у Байдена

Есть угроза. Экс-врач Белого дома забил тревогу из-за "проблем" у Байдена - РИА Новости, 12.02.2024

Есть угроза. Экс-врач Белого дома забил тревогу из-за "проблем" у Байдена

Когнитивные проблемы президента США Джо Байдена представляют большую угрозу для всей страны, заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T04:50

2024-02-12T04:50

2024-02-12T04:50

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Когнитивные проблемы президента США Джо Байдена представляют большую угрозу для всей страны, заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон в интервью Fox News."У него серьезные проблемы. <...> Это самый настоящий вопрос национальной безопасности, <...> который становится все хуже с каждым днем", — предупредил парламентарий.По словам Джексона, он наблюдал за Джо Байденом "каждый день", когда тот был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Бывший врач отметил, что когнитивные способности политика значительно ухудшились с того момента. Эксперт уверен, что Байдену не следовало баллотироваться в президенты. По убеждению экс-врача, политик "когнитивно не подходит" на роль верховного главнокомандующего Америки и лишь вредит имиджу государства на международной арене."Все видят, что с ним что-то не то — и пора прекратить попытки это скрыть", — потребовал конгрессмен Джексон.В четверг в США опубликовали отчет спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В нем говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке". Президента США охарактеризовали как "сочувствующего пожилого мужчину с благими намерениями и слабой памятью". Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо.Позднее американский президент записал срочное обращение к нации, в ходе которого заявил, что у него "все в порядке" с памятью. По сообщениям Wall Street Journal, слова спецпрокурора о когнитивных способностях Байдена вызвали возмущение политика и "гнев" в Демократической партии. В Белом доме опасаются, что отчет "усилит сомнения" среди избирателей в ходе предвыборной кампании.

https://ria.ru/20240210/bayden-1926525082.html

https://ria.ru/20240211/dementsiya-1926641351.html

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в мире, сша, америка, джо байден, ронни джексон, барак обама