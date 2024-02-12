https://ria.ru/20240212/tekhas-1926829555.html

Власти Техаса заявили об усилении контроля над границей с Мексикой

Власти Техаса заявили об усилении контроля над границей с Мексикой - РИА Новости, 12.02.2024

Власти Техаса заявили об усилении контроля над границей с Мексикой

Техас удваивает усилия по установке ограждений вдоль границы штата с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией, будет установлено больше колючей проволоки,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:00

2024-02-12T13:00

2024-02-12T13:01

в мире

техас

мексика

сша

рон десантис

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924420162_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6f3cdc0174a1eb7ef2d52092f9eca7c4.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Техас удваивает усилия по установке ограждений вдоль границы штата с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией, будет установлено больше колючей проволоки, присутствие сил национальной гвардии также увеличится, заявил губернатор штата Грег Эббот. "Больше сил национальной гвардии и ограждений с колючей проволокой на границе Техаса. Мы удваиваем усилия, чтобы расширить территории, где мы запрещаем незаконный въезд в Техас", - написал Эббот на своей странице в социальной сети X. Он добавил, что нелегальная миграция снижается в Техасе, тогда как в Калифорнии и Аризоне, напротив, растет. Ранее губернатор американского штата Аляска Майк Данливи заявил, что намерен тратить по миллиону долларов в месяц на отправку 100 военнослужащих местной национальной гвардии для помощи Техасу в урегулировании ситуации на границе. В начале февраля губернатор Флориды Рон Десантис также объявил об отправке около тысячи нацгвардейцев возглавляемого им штата в Техас. Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.

https://ria.ru/20240207/ssha-1925825586.html

https://ria.ru/20240208/migranty-1926255868.html

техас

мексика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, мексика, сша, рон десантис, джо байден