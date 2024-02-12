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Власти Техаса заявили об усилении контроля над границей с Мексикой
Власти Техаса заявили об усилении контроля над границей с Мексикой - РИА Новости, 12.02.2024
Власти Техаса заявили об усилении контроля над границей с Мексикой
Техас удваивает усилия по установке ограждений вдоль границы штата с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией, будет установлено больше колючей проволоки,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Техас удваивает усилия по установке ограждений вдоль границы штата с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией, будет установлено больше колючей проволоки, присутствие сил национальной гвардии также увеличится, заявил губернатор штата Грег Эббот. "Больше сил национальной гвардии и ограждений с колючей проволокой на границе Техаса. Мы удваиваем усилия, чтобы расширить территории, где мы запрещаем незаконный въезд в Техас", - написал Эббот на своей странице в социальной сети X. Он добавил, что нелегальная миграция снижается в Техасе, тогда как в Калифорнии и Аризоне, напротив, растет. Ранее губернатор американского штата Аляска Майк Данливи заявил, что намерен тратить по миллиону долларов в месяц на отправку 100 военнослужащих местной национальной гвардии для помощи Техасу в урегулировании ситуации на границе. В начале февраля губернатор Флориды Рон Десантис также объявил об отправке около тысячи нацгвардейцев возглавляемого им штата в Техас. Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
https://ria.ru/20240207/ssha-1925825586.html
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в мире, техас, мексика, сша, рон десантис, джо байден
В мире, Техас, Мексика, США, Рон Десантис, Джо Байден
Власти Техаса заявили об усилении контроля над границей с Мексикой
Эббот: Техас удваивает усилия по установке ограждений на границе
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Техас удваивает усилия по установке ограждений вдоль границы штата с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией, будет установлено больше колючей проволоки, присутствие сил национальной гвардии также увеличится, заявил губернатор штата Грег Эббот.
"Больше сил национальной гвардии и ограждений с колючей проволокой на границе Техаса. Мы удваиваем усилия, чтобы расширить территории, где мы запрещаем незаконный въезд в Техас", - написал Эббот на своей странице в социальной сети X.
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Он добавил, что нелегальная миграция снижается в Техасе, тогда как в Калифорнии и Аризоне, напротив, растет.
Ранее губернатор американского штата Аляска Майк Данливи заявил, что намерен тратить по миллиону долларов в месяц на отправку 100 военнослужащих местной национальной гвардии для помощи Техасу в урегулировании ситуации на границе. В начале февраля губернатор Флориды Рон Десантис также объявил об отправке около тысячи нацгвардейцев возглавляемого им штата в Техас.
Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
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