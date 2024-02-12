https://ria.ru/20240212/tanzaniya-1926930209.html

Посол рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве России и Танзании

Посол рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве России и Танзании - РИА Новости, 12.02.2024

Посол рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве России и Танзании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Танзания заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Россией, в том числе в переработке... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:47

2024-02-12T18:47

2024-02-12T18:47

экономика

танзания

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Танзания заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Россией, в том числе в переработке сельхозпродукции, в сфере горнодобывающей промышленности, IT, туризме, сообщил журналистам посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибута. "Что касается торгового оборота, то в прошлом году он немного упал из-за того, что в России отключен SWIFT. Но упал не сильно, потому что бизнесмены стали заниматься поиском альтернативных возможностей перевода денег... Так что восстанавливается торговый оборот, и я надеюсь, что продолжит расти", - сказал он. По его словам, перспективными направлениями для развития сотрудничества являются переработка сельхозпродукции, добыча полезных ископаемых, туризм, энергетика, IT-cфера. "Это удобрения, а также переработка в сельском хозяйстве, особенно технологии сушки сельскохозяйственной продукции.... Горнодобывающий сектор, нефть и газ", - отметил посол. Он также рассказал, что в настоящее время в Танзании не так много российских инвесторов, но уже есть реализованные проекты - в производственном секторе, туризме, телекоммуникациях, в сельском хозяйстве. "Что касается инвестклимата, то он более чем благоприятный. Мы создаем все условия, чтобы мотивировать российских инвесторов, чтобы приходить в Танзанию. Мы создали специальную организацию - инвестиционный центр, который является единым окном, где готовы помочь инвесторам из России", - рассказал посол Танзании в РФ. В понедельник в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате состоялась конференция на тему "Россия-Танзания: возможности взаимовыгодного сотрудничества", где посол рассказал о направлениях ведения бизнеса и возможностях инвестиций, торговли и финансов в Танзании.

https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925021709.html

https://ria.ru/20240212/aviasoobschenie-1926921926.html

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экономика, танзания, россия