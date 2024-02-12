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Песков оставил без ответа вопрос об использовании военными Starlink - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/starlink-1926824792.html
Песков оставил без ответа вопрос об использовании военными Starlink
Песков оставил без ответа вопрос об использовании военными Starlink - РИА Новости, 12.02.2024
Песков оставил без ответа вопрос об использовании военными Starlink
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа сообщения об использовании военными терминалов Starlink и подчеркнул, что Россия не будет... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:34
2024-02-12T12:34
специальная военная операция на украине
россия
илон маск
дмитрий песков
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа сообщения об использовании военными терминалов Starlink и подчеркнул, что Россия не будет вторгаться в дискуссию между киевским режимом и Илоном Маском. Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. "Это же несертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально. Соответственно, не может никак использоваться, поэтому здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском", - заявил Песков журналистам.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Илон Маск, Дмитрий Песков, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, SpaceX, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков оставил без ответа вопрос об использовании военными Starlink

Песков: Россия не будет вторгаться в дискуссию Украины и Маска по Starlink

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТрофейный абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink
Трофейный абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Трофейный абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа сообщения об использовании военными терминалов Starlink и подчеркнул, что Россия не будет вторгаться в дискуссию между киевским режимом и Илоном Маском.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России.
"Это же несертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально. Соответственно, не может никак использоваться, поэтому здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском", - заявил Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИлон МаскДмитрий ПесковВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФSpaceXСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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