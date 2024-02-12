https://ria.ru/20240212/starlink-1926824792.html
Песков оставил без ответа вопрос об использовании военными Starlink
Песков оставил без ответа вопрос об использовании военными Starlink - РИА Новости, 12.02.2024
Песков оставил без ответа вопрос об использовании военными Starlink
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа сообщения об использовании военными терминалов Starlink и подчеркнул, что Россия не будет... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:34
2024-02-12T12:34
2024-02-12T12:34
специальная военная операция на украине
россия
илон маск
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа сообщения об использовании военными терминалов Starlink и подчеркнул, что Россия не будет вторгаться в дискуссию между киевским режимом и Илоном Маском. Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. "Это же несертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально. Соответственно, не может никак использоваться, поэтому здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском", - заявил Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Песков оставил без ответа вопрос об использовании военными Starlink
Песков: Россия не будет вторгаться в дискуссию Украины и Маска по Starlink