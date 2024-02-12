https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926955519.html

Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 12.02.2024

Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Украинская армия потеряла до 500 военнослужащих на херсонском направлении за неделю, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T20:55

2024-02-12T20:55

2024-02-12T20:55

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

в мире

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинская армия потеряла до 500 военнослужащих на херсонском направлении за неделю, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."За неделю общие потери врага на участке ответственности группировки войск "Днепр" составили: личного состава - до 500", - написал Сальдо.Кроме того, добавил он, украинская армия за это время потеряла 34 лодки, а также было сбито и подавлено 77 беспилотников противника. "Работала авиация, артиллерия, операторы БПЛА. Наносились удары по местам дислокации личного состава врага, складам и боевым позициям на правом берегу Днепра. Систематически уничтожались плавсредства противника, делающие рейсы на левый берег. Средняя живучесть одной лодки - полтора рейса", - рассказал глава региона.

https://ria.ru/20240212/triumf-1926470935.html

херсонская область

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херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, в мире