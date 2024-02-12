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Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 12.02.2024
Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Украинская армия потеряла до 500 военнослужащих на херсонском направлении за неделю, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:55
2024-02-12T20:55
2024-02-12T20:55
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинская армия потеряла до 500 военнослужащих на херсонском направлении за неделю, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."За неделю общие потери врага на участке ответственности группировки войск "Днепр" составили: личного состава - до 500", - написал Сальдо.Кроме того, добавил он, украинская армия за это время потеряла 34 лодки, а также было сбито и подавлено 77 беспилотников противника. "Работала авиация, артиллерия, операторы БПЛА. Наносились удары по местам дислокации личного состава врага, складам и боевым позициям на правом берегу Днепра. Систематически уничтожались плавсредства противника, делающие рейсы на левый берег. Средняя живучесть одной лодки - полтора рейса", - рассказал глава региона.
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херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, В мире
Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Сальдо: ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли около 500 военных
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Украинская армия потеряла до 500 военнослужащих на херсонском направлении за неделю, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале
.
"За неделю общие потери врага на участке ответственности группировки войск "Днепр" составили: личного состава - до 500", - написал Сальдо.
Кроме того, добавил он, украинская армия за это время потеряла 34 лодки, а также было сбито и подавлено 77 беспилотников противника.
"Работала авиация, артиллерия, операторы БПЛА. Наносились удары по местам дислокации личного состава врага, складам и боевым позициям на правом берегу Днепра. Систематически уничтожались плавсредства противника, делающие рейсы на левый берег. Средняя живучесть одной лодки - полтора рейса", - рассказал глава региона.
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