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Сальдо рассказал о движении сопротивления киевским властям в Херсоне - РИА Новости, 12.02.2024
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21:13 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/soprotivlenie-1926958281.html
Сальдо рассказал о движении сопротивления киевским властям в Херсоне
Сальдо рассказал о движении сопротивления киевским властям в Херсоне - РИА Новости, 12.02.2024
Сальдо рассказал о движении сопротивления киевским властям в Херсоне
В Херсоне, временно подконтрольном украинским войскам, продолжает осуществлять сопротивление подпольная организация "Русский Херсон", за последнее время, по... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T21:13
2024-02-12T21:13
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. В Херсоне, временно подконтрольном украинским войскам, продолжает осуществлять сопротивление подпольная организация "Русский Херсон", за последнее время, по информации подпольщиков, нанесены удары по четырем местам расположения противника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Несмотря на тотальный контроль правобережной территории Херсонской области со стороны киевских вооруженных формирований, в Херсоне и окрестностях продолжает сопротивление подпольная организация "Русский Херсон". За последнее время, по информации подпольщиков, наши военные нанесли удары по четырем местам расположения украинских боевиков в Херсоне", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, "Русский Херсон" продолжает подготовку к активным боевым действиям. "С оружием им помогли сочувствующие бойцы 36-й и 37-й бригад морской пехоты пока еще ВС Украины. Несомненно, что когда российская регулярная армия начнет зачистку Херсона от фашистской нечисти, партизаны по своей славной традиции, идущей еще с Великой Отечественной, присоединятся к военнослужащим, нанося удары по наиболее чувствительным и важным точкам врага", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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в мире, херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал о движении сопротивления киевским властям в Херсоне

Сальдо: организация "Русский Херсон" продолжает сопротивляться киевским властям

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. В Херсоне, временно подконтрольном украинским войскам, продолжает осуществлять сопротивление подпольная организация "Русский Херсон", за последнее время, по информации подпольщиков, нанесены удары по четырем местам расположения противника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Несмотря на тотальный контроль правобережной территории Херсонской области со стороны киевских вооруженных формирований, в Херсоне и окрестностях продолжает сопротивление подпольная организация "Русский Херсон". За последнее время, по информации подпольщиков, наши военные нанесли удары по четырем местам расположения украинских боевиков в Херсоне", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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По его словам, "Русский Херсон" продолжает подготовку к активным боевым действиям.
"С оружием им помогли сочувствующие бойцы 36-й и 37-й бригад морской пехоты пока еще ВС Украины. Несомненно, что когда российская регулярная армия начнет зачистку Херсона от фашистской нечисти, партизаны по своей славной традиции, идущей еще с Великой Отечественной, присоединятся к военнослужащим, нанося удары по наиболее чувствительным и важным точкам врага", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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