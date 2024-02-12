https://ria.ru/20240212/sakhalin-1926808934.html

СК проверит сообщения об избиении девочки в детсаду на Сахалине

СК проверит сообщения об избиении девочки в детсаду на Сахалине - РИА Новости, 12.02.2024

СК проверит сообщения об избиении девочки в детсаду на Сахалине

Следователи организовали проверку по сообщению в СМИ о применении насилия в отношении воспитанницы детского сада в Южно-Сахалинске, информирует управление СУСК... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:46

2024-02-12T11:46

2024-02-12T11:46

происшествия

южно-сахалинск

сахалинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Следователи организовали проверку по сообщению в СМИ о применении насилия в отношении воспитанницы детского сада в Южно-Сахалинске, информирует управление СУСК РФ по Сахалинской области. "По сообщению в средствах массовой информации о применении воспитателем одного из дошкольных учреждений насилия в отношении трехлетней девочки организована доследственная проверка. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники следственного отдела по Южно-Сахалинску. Они дадут оценку действиям работника детского сада, установят степень вреда, причиненного здоровью ребенка. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки", - рассказали в пресс-службе ведомства. К расследованию происшествия подключилась уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. "В субботу в мой адрес поступило электронное обращение от мамы малолетней девочки, в котором сообщалось, что в конце декабря 2023 года воспитатель одной из дошкольных образовательных организаций областного центра применила к ребенку физическое насилие. Мама обнаружила на теле ребенка ссадины и кровоподтеки, но решила никуда не обращаться, а разобраться самостоятельно. Однако, столкнувшись с психологическими проблемами ребенка, решила предать данное ЧП огласке", – написала детский омбудсмен в Telegram-канале. По словам Устиновской, ситуацию она держит на контроле, о происшествии проинформированы полиция и департамент образования Южно-Сахалинска.

https://ria.ru/20231227/rassledovanie-1918474286.html

https://ria.ru/20231102/proverka-1906837673.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф)