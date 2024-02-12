https://ria.ru/20240212/sakhalin-1926808934.html
СК проверит сообщения об избиении девочки в детсаду на Сахалине
СК проверит сообщения об избиении девочки в детсаду на Сахалине - РИА Новости, 12.02.2024
СК проверит сообщения об избиении девочки в детсаду на Сахалине
Следователи организовали проверку по сообщению в СМИ о применении насилия в отношении воспитанницы детского сада в Южно-Сахалинске, информирует управление СУСК... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:46
2024-02-12T11:46
2024-02-12T11:46
происшествия
южно-сахалинск
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Следователи организовали проверку по сообщению в СМИ о применении насилия в отношении воспитанницы детского сада в Южно-Сахалинске, информирует управление СУСК РФ по Сахалинской области. "По сообщению в средствах массовой информации о применении воспитателем одного из дошкольных учреждений насилия в отношении трехлетней девочки организована доследственная проверка. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники следственного отдела по Южно-Сахалинску. Они дадут оценку действиям работника детского сада, установят степень вреда, причиненного здоровью ребенка. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки", - рассказали в пресс-службе ведомства. К расследованию происшествия подключилась уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. "В субботу в мой адрес поступило электронное обращение от мамы малолетней девочки, в котором сообщалось, что в конце декабря 2023 года воспитатель одной из дошкольных образовательных организаций областного центра применила к ребенку физическое насилие. Мама обнаружила на теле ребенка ссадины и кровоподтеки, но решила никуда не обращаться, а разобраться самостоятельно. Однако, столкнувшись с психологическими проблемами ребенка, решила предать данное ЧП огласке", – написала детский омбудсмен в Telegram-канале. По словам Устиновской, ситуацию она держит на контроле, о происшествии проинформированы полиция и департамент образования Южно-Сахалинска.
https://ria.ru/20231227/rassledovanie-1918474286.html
https://ria.ru/20231102/proverka-1906837673.html
южно-сахалинск
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит сообщения об избиении девочки в детсаду на Сахалине
СК начал проверку информации об избиении 3-летней девочки в детсаду на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости.
Следователи организовали проверку по сообщению в СМИ о применении насилия в отношении воспитанницы детского сада в Южно-Сахалинске, информирует управление
СУСК РФ по Сахалинской области.
"По сообщению в средствах массовой информации о применении воспитателем одного из дошкольных учреждений насилия в отношении трехлетней девочки организована доследственная проверка. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники следственного отдела по Южно-Сахалинску. Они дадут оценку действиям работника детского сада, установят степень вреда, причиненного здоровью ребенка. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки", - рассказали в пресс-службе ведомства.
СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем
К расследованию происшествия подключилась уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская.
"В субботу в мой адрес поступило электронное обращение от мамы малолетней девочки, в котором сообщалось, что в конце декабря 2023 года воспитатель одной из дошкольных образовательных организаций областного центра применила к ребенку физическое насилие. Мама обнаружила на теле ребенка ссадины и кровоподтеки, но решила никуда не обращаться, а разобраться самостоятельно. Однако, столкнувшись с психологическими проблемами ребенка, решила предать данное ЧП огласке", – написала детский омбудсмен в Telegram-канале.
По словам Устиновской, ситуацию она держит на контроле, о происшествии проинформированы полиция и департамент образования Южно-Сахалинска.
СК в Южно-Сахалинске проверяет информацию об избиении ребенка в детсаду