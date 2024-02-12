ФАС признала рекламу "Ебидоеби" в Артеме ненадлежащей
Приморское УФАС признало рекламу "Ебидоеби" со словом "куни" ненадлежащей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Приморское УФАС признало ненадлежащей рекламу сети доставки суши и роллов "Ебидоеби" с использованием непристойного, по данным управления, слова в Артеме Приморского края и обязала предпринимателя ее снять, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
В декабре 2023 года управление сообщало, что поступило заявление администрации Артемовского городского округа по поводу наружной рекламы фирмы, размещенной рядом с остановкой автобусов. На ней написано: "В пятницу начинай с Куни Ли!". По мнению заявителя, реклама является оскорбительной и непристойной.
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"Рассмотрев обращение, Приморское УФАС пришло к выводу, что слово, используемое в рекламе, имеет непристойный и оскорбительный характер, что нарушает требования ФЗ "О рекламе". Лицу, разместившему рекламу, выдано предписание об устранении нарушений. Материалы переданы должностному лицу Приморского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении", — отметил собеседник. По его словам, рекламу разместил индивидуальный предприниматель.
Ранее в УФАС сообщали, что управление возбудило дело в отношении ООО "Ебидоеби". Поводом для возбуждения дела стали многочисленные обращения граждан относительно рекламы в Приморье, распространяемой организацией.
В начале апреля 2023 года красноярский арбитражный суд обязал "Ебидоеби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждает, что название – это транслитерация японской фразы "День недели — суббота!". Верховный суд России в январе подтвердил обязанность "Ебидоеби" изменить фирменное наименование, в компании сообщили, что не будут менять свое название и намерены обратиться в Конституционный суд.