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ФАС признала рекламу "Ебидоеби" в Артеме ненадлежащей

ФАС признала рекламу "Ебидоеби" в Артеме ненадлежащей - РИА Новости, 12.02.2024

ФАС признала рекламу "Ебидоеби" в Артеме ненадлежащей

Приморское УФАС признало ненадлежащей рекламу сети доставки суши и роллов "Ебидоеби" с использованием непристойного, по данным управления, слова в Артеме... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T09:07

2024-02-12T09:07

2024-02-12T17:20

приморский край

артёмовский городской округ

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Приморское УФАС признало ненадлежащей рекламу сети доставки суши и роллов "Ебидоеби" с использованием непристойного, по данным управления, слова в Артеме Приморского края и обязала предпринимателя ее снять, сообщил РИА Новости представитель ведомства. В декабре 2023 года управление сообщало, что поступило заявление администрации Артемовского городского округа по поводу наружной рекламы фирмы, размещенной рядом с остановкой автобусов. На ней написано: "В пятницу начинай с Куни Ли!". По мнению заявителя, реклама является оскорбительной и непристойной. "Рассмотрев обращение, Приморское УФАС пришло к выводу, что слово, используемое в рекламе, имеет непристойный и оскорбительный характер, что нарушает требования ФЗ "О рекламе". Лицу, разместившему рекламу, выдано предписание об устранении нарушений. Материалы переданы должностному лицу Приморского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении", — отметил собеседник. По его словам, рекламу разместил индивидуальный предприниматель.Ранее в УФАС сообщали, что управление возбудило дело в отношении ООО "Ебидоеби". Поводом для возбуждения дела стали многочисленные обращения граждан относительно рекламы в Приморье, распространяемой организацией. В начале апреля 2023 года красноярский арбитражный суд обязал "Ебидоеби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждает, что название – это транслитерация японской фразы "День недели — суббота!". Верховный суд России в январе подтвердил обязанность "Ебидоеби" изменить фирменное наименование, в компании сообщили, что не будут менять свое название и намерены обратиться в Конституционный суд.

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приморский край

артёмовский городской округ

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

приморский край, артёмовский городской округ, федеральная антимонопольная служба (фас россии)