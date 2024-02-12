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На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс" - РИА Новости, 12.02.2024
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10:04 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/raketa-1926785506.html
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс" - РИА Новости, 12.02.2024
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"
Ракету "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-26", установили на стартовом комплексе космодрома Байконур,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:04
2024-02-12T10:04
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-26", установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщили в Telegram-канале "Роскосмоса". "Сегодня утро началось с вывоза и вертикализации ракеты "Союз-2.1а" с новым грузовиком", - говорится в сообщении. По данным госкорпорации, пуск состоится 15 февраля в 06:25 мск с космодрома Байконур. "Прогресс МС-26" доставит на МКС более 2,5 килограмма грузов, в том числе более 1,4 килограмма аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа.
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"

На Байконуре установили на старт "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-26"

© Фото : РоскосмосТранспортировка ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" на стартовый комплекс Байконура
Транспортировка ракеты Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-26 на стартовый комплекс Байконура - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Роскосмос
Транспортировка ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" на стартовый комплекс Байконура
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-26", установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщили в Telegram-канале "Роскосмоса".
"Сегодня утро началось с вывоза и вертикализации ракеты "Союз-2.1а" с новым грузовиком", - говорится в сообщении.
По данным госкорпорации, пуск состоится 15 февраля в 06:25 мск с космодрома Байконур.
"Прогресс МС-26" доставит на МКС более 2,5 килограмма грузов, в том числе более 1,4 килограмма аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа.
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