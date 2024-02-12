https://ria.ru/20240212/raketa-1926785506.html

На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"

На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс" - РИА Новости, 12.02.2024

На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"

Ракету "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-26", установили на стартовом комплексе космодрома Байконур,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:04

2024-02-12T10:04

2024-02-12T10:04

космос - риа наука

байконур (город)

роскосмос

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-26", установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщили в Telegram-канале "Роскосмоса". "Сегодня утро началось с вывоза и вертикализации ракеты "Союз-2.1а" с новым грузовиком", - говорится в сообщении. По данным госкорпорации, пуск состоится 15 февраля в 06:25 мск с космодрома Байконур. "Прогресс МС-26" доставит на МКС более 2,5 килограмма грузов, в том числе более 1,4 килограмма аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа.

https://ria.ru/20240209/kosmos-1926467859.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), роскосмос