https://ria.ru/20240212/raketa-1926785506.html
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс" - РИА Новости, 12.02.2024
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"
Ракету "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-26", установили на стартовом комплексе космодрома Байконур,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:04
2024-02-12T10:04
2024-02-12T10:04
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-26", установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщили в Telegram-канале "Роскосмоса". "Сегодня утро началось с вывоза и вертикализации ракеты "Союз-2.1а" с новым грузовиком", - говорится в сообщении. По данным госкорпорации, пуск состоится 15 февраля в 06:25 мск с космодрома Байконур. "Прогресс МС-26" доставит на МКС более 2,5 килограмма грузов, в том числе более 1,4 килограмма аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа.
https://ria.ru/20240209/kosmos-1926467859.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"
На Байконуре установили на старт "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-26"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Ракету "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-26", установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщили в Telegram-канале
"Роскосмоса".
"Сегодня утро началось с вывоза и вертикализации ракеты "Союз-2.1а" с новым грузовиком", - говорится в сообщении.
По данным госкорпорации, пуск состоится 15 февраля в 06:25 мск с космодрома Байконур.
"Прогресс МС-26" доставит на МКС более 2,5 килограмма грузов, в том числе более 1,4 килограмма аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа.
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