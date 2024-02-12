https://ria.ru/20240212/putin-1926842198.html
Совещание по экономическим вопросам с участием Путина. Прямая трансляция
Совещание по экономическим вопросам с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.02.2024
Совещание по экономическим вопросам с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:02
2024-02-12T14:02
2024-02-12T14:02
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926874412_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75fc702e5061117cf51346872ee2c3ff.jpg
Президент России Владимир Путин участвует в совещании по экономическим вопросам.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926874412_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_753e5df9140a29071c060194643c066a.jpg
Путин на совещании по экономическим вопросам
Путин на совещании по экономическим вопросам
2024-02-12T14:02
true
PT6M38S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание по экономическим вопросам с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в совещании по экономическим вопросам.
2024-02-12T14:02
true
PT6M38S
Президент России Владимир Путин участвует в совещании по экономическим вопросам.