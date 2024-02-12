https://ria.ru/20240212/propavshaya-1926836465.html

Источник: пропавшую в Самаре девушку-подростка нашли мертвой

Источник: пропавшую в Самаре девушку-подростка нашли мертвой - РИА Новости, 12.02.2024

Источник: пропавшую в Самаре девушку-подростка нашли мертвой

Шестнадцатилетнюю девушку, которую искали в Самаре почти две недели, обнаружили мертвой, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:29

2024-02-12T13:29

2024-02-12T17:06

происшествия

самара

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 12 фев — РИА Новости. Шестнадцатилетнюю девушку, которую искали в Самаре почти две недели, обнаружили мертвой, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. "Тело нашли, следов насилия до осмотра медиков не обнаружили", — сказал он. Предполагается, что девушка могла умереть от переохлаждения. Недалеко от тела лежала бутылка из-под крепкого алкоголя.Самарский главк Следственного комитета подтвердил, что тело девушки нашли в лесном массиве, по предварительным данным, без признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.По информации ведомства, девушка ушла из дома 104 на улице Куйбышева днем 1 февраля и не вернулась. СК возбудил уголовное дело об убийстве, но в таких случаях это не означает, что человека обязательно убили. Как правило, дела по статье 105 УК России заводят, чтобы иметь юридическую основу для продолжения поисков.

https://ria.ru/20231227/sborschik-1918468088.html

самара

самарская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, самара, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)