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Источник: пропавшую в Самаре девушку-подростка нашли мертвой
Источник: пропавшую в Самаре девушку-подростка нашли мертвой - РИА Новости, 12.02.2024
Источник: пропавшую в Самаре девушку-подростка нашли мертвой
Шестнадцатилетнюю девушку, которую искали в Самаре почти две недели, обнаружили мертвой, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:29
2024-02-12T13:29
2024-02-12T17:06
происшествия
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самарская область
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САМАРА, 12 фев — РИА Новости. Шестнадцатилетнюю девушку, которую искали в Самаре почти две недели, обнаружили мертвой, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. "Тело нашли, следов насилия до осмотра медиков не обнаружили", — сказал он. Предполагается, что девушка могла умереть от переохлаждения. Недалеко от тела лежала бутылка из-под крепкого алкоголя.Самарский главк Следственного комитета подтвердил, что тело девушки нашли в лесном массиве, по предварительным данным, без признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.По информации ведомства, девушка ушла из дома 104 на улице Куйбышева днем 1 февраля и не вернулась. СК возбудил уголовное дело об убийстве, но в таких случаях это не означает, что человека обязательно убили. Как правило, дела по статье 105 УК России заводят, чтобы иметь юридическую основу для продолжения поисков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: пропавшую в Самаре девушку-подростка нашли мертвой
Источник: пропавшую 1 февраля в Самаре девушку-подростка нашли мертвой
САМАРА, 12 фев — РИА Новости. Шестнадцатилетнюю девушку, которую искали в Самаре почти две недели, обнаружили мертвой, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"Тело нашли, следов насилия до осмотра медиков не обнаружили", — сказал он.
Предполагается, что девушка могла умереть от переохлаждения. Недалеко от тела лежала бутылка из-под крепкого алкоголя.
Самарский главк Следственного комитета
подтвердил, что тело девушки нашли в лесном массиве, по предварительным данным, без признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
По информации ведомства, девушка ушла из дома 104 на улице Куйбышева днем 1 февраля и не вернулась. СК возбудил уголовное дело об убийстве, но в таких случаях это не означает, что человека обязательно убили. Как правило, дела по статье 105 УК России заводят, чтобы иметь юридическую основу для продолжения поисков.
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