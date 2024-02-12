https://ria.ru/20240212/pozhar-1926940274.html

В Ростовской области при пожаре погибла двухлетняя девочка

В Ростовской области при пожаре погибла двухлетняя девочка - РИА Новости, 12.02.2024

В Ростовской области при пожаре погибла двухлетняя девочка

Маленькая девочка погибла, а ее сестра пострадала в пожаре в хуторе Савоськин в Ростовской области, их старшему брату удалось спастись, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T19:14

2024-02-12T19:14

2024-02-12T19:14

происшествия

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Маленькая девочка погибла, а ее сестра пострадала в пожаре в хуторе Савоськин в Ростовской области, их старшему брату удалось спастись, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону. "В 14.12 мск поступило сообщение о пожаре в хуторе Савоськин на улице Октябрьская, 16… Дома в этот момент находились только трое детей, мать была в летней кухне: 9-летний мальчик и две его сестры (2020 и 2022 года рождения)", - говорится в сообщении. Уточняется, что огонь вспыхнул в одной из комнат, пламя быстро распространилось по натяжному пластиковому потолку, и весь дом практически моментально оказался в дыму. Старший ребенок успел выбежать на улицу и позвать на помощь. Первыми на месте пожара оказались добровольцы, они вынесли из огня одну девочку. Младшую дочку вынес из горящего дома подоспевший к этому времени отец. "Спасти малышку не удалось, она скончалась в карете скорой помощи. Ее сестра в тяжелом состоянии передана медикам", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону, добавив, что в 15.00 мск пожар на площади 10 квадратов был полностью потушен. В настоящее время дознаватели МЧС рассматривают две версии случившегося: короткое замыкание электропроводки и неисправность газового оборудования.

https://ria.ru/20240212/delo-1926940151.html

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происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)