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Саратовский губернатор учредил медаль для активистов, помогающих бойцам СВО - РИА Новости, 12.02.2024
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10:08 12.02.2024
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Саратовский губернатор учредил медаль для активистов, помогающих бойцам СВО
Саратовский губернатор учредил медаль для активистов, помогающих бойцам СВО - РИА Новости, 12.02.2024
Саратовский губернатор учредил медаль для активистов, помогающих бойцам СВО
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин учредил медаль "За содействие специальной военной операции", которая будет вручаться активистам, помогающим в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:08
2024-02-12T10:08
надежные люди
саратовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
роман бусаргин
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин учредил медаль "За содействие специальной военной операции", которая будет вручаться активистам, помогающим в сборе и отправке гуманитарной помощи бойцам в зону СВО и жителям новых регионов. &quot;Принял решение об учреждении медали &quot;За содействие специальной военной операции&quot; для наших волонтеров и тех, кто помогает сегодня бойцам и жителям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей... Считаю, что важно отметить вклад наших активистов в победу. Для многих из них сбор гуманитарной помощи и отправка груза стали практически делом жизни. После работы, вечерами и в выходные они делают все возможное, чтобы помочь нашим военнослужащим и мирным гражданам. Доказывают своими поступками, что наша страна сегодня едина&quot;, - написал Бусаргин в Telegram-канале.Он отметил, что саратовские волонтеры регулярно отправляют в зону специальной военной операции бойцам и жителям новых регионов окопные свечи, маскировочные сети, строительные материалы, одежду, продукты, автомобили, технику и многое другое, а саратовские специалисты помогают восстанавливать разрушенные дома и объекты социальной сферы.
https://ria.ru/20240209/igrushki-1926464593.html
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саратовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, роман бусаргин
Надежные люди, Саратовская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Роман Бусаргин

Саратовский губернатор учредил медаль для активистов, помогающих бойцам СВО

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Саратовской области | Перейти в медиабанкГубернатор Саратовской области Роман Бусаргин
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Саратовской области
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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин учредил медаль "За содействие специальной военной операции", которая будет вручаться активистам, помогающим в сборе и отправке гуманитарной помощи бойцам в зону СВО и жителям новых регионов.
«

"Принял решение об учреждении медали "За содействие специальной военной операции" для наших волонтеров и тех, кто помогает сегодня бойцам и жителям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей... Считаю, что важно отметить вклад наших активистов в победу. Для многих из них сбор гуманитарной помощи и отправка груза стали практически делом жизни. После работы, вечерами и в выходные они делают все возможное, чтобы помочь нашим военнослужащим и мирным гражданам. Доказывают своими поступками, что наша страна сегодня едина", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

Он отметил, что саратовские волонтеры регулярно отправляют в зону специальной военной операции бойцам и жителям новых регионов окопные свечи, маскировочные сети, строительные материалы, одежду, продукты, автомобили, технику и многое другое, а саратовские специалисты помогают восстанавливать разрушенные дома и объекты социальной сферы.
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Надежные людиСаратовская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоман Бусаргин
 
 
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