https://ria.ru/20240212/kndr-1926761587.html

В КНДР разработали новый управляемый снаряд

В КНДР разработали новый управляемый снаряд - РИА Новости, 12.02.2024

В КНДР разработали новый управляемый снаряд

Академия оборонных наук КНДР разработала новый управляемый снаряд и систему управления для многозарядной пусковой установки, передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T02:51

2024-02-12T02:51

2024-02-12T10:10

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Академия оборонных наук КНДР разработала новый управляемый снаряд и систему управления для многозарядной пусковой установки, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Академии оборонных наук КНДР удалось разработать новый управляемый реактивный артиллерийский снаряд и систему управления для многозарядной пусковой установки", - говорится на сайте ЦТАК. По данным агентства, Академия оборонных наук КНДР 11 февраля провела тестирование управляемых реактивных снарядов системы залпового огня калибра 240 миллиметров, чтобы "оценить их точность". Отмечается, что разработка управляемого реактивного снаряда залпового огня калибра 240 миллиметров и системы его управления призвана "качественно изменить" состав реактивных систем залпового огня армии страны.

https://ria.ru/20240210/kndr-1926537990.html

кндр (северная корея)

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в мире, кндр (северная корея)