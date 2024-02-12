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В КНДР разработали новый управляемый снаряд - РИА Новости, 12.02.2024
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02:51 12.02.2024 (обновлено: 10:10 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/kndr-1926761587.html
В КНДР разработали новый управляемый снаряд
В КНДР разработали новый управляемый снаряд - РИА Новости, 12.02.2024
В КНДР разработали новый управляемый снаряд
Академия оборонных наук КНДР разработала новый управляемый снаряд и систему управления для многозарядной пусковой установки, передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T02:51
2024-02-12T10:10
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Академия оборонных наук КНДР разработала новый управляемый снаряд и систему управления для многозарядной пусковой установки, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Академии оборонных наук КНДР удалось разработать новый управляемый реактивный артиллерийский снаряд и систему управления для многозарядной пусковой установки", - говорится на сайте ЦТАК. По данным агентства, Академия оборонных наук КНДР 11 февраля провела тестирование управляемых реактивных снарядов системы залпового огня калибра 240 миллиметров, чтобы "оценить их точность". Отмечается, что разработка управляемого реактивного снаряда залпового огня калибра 240 миллиметров и системы его управления призвана "качественно изменить" состав реактивных систем залпового огня армии страны.
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в мире, кндр (северная корея)
В мире, КНДР (Северная Корея)
В КНДР разработали новый управляемый снаряд

ЦТАК: в КНДР разработали новый управляемый снаряд и систему управления для РСЗО

© Фото : KcnaНовый управляемый реактивный артиллерийский снаряд в КНДР
Новый управляемый реактивный артиллерийский снаряд в КНДР - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Kcna
Новый управляемый реактивный артиллерийский снаряд в КНДР
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Академия оборонных наук КНДР разработала новый управляемый снаряд и систему управления для многозарядной пусковой установки, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
«
"Академии оборонных наук КНДР удалось разработать новый управляемый реактивный артиллерийский снаряд и систему управления для многозарядной пусковой установки", - говорится на сайте ЦТАК.
По данным агентства, Академия оборонных наук КНДР 11 февраля провела тестирование управляемых реактивных снарядов системы залпового огня калибра 240 миллиметров, чтобы "оценить их точность".
Отмечается, что разработка управляемого реактивного снаряда залпового огня калибра 240 миллиметров и системы его управления призвана "качественно изменить" состав реактивных систем залпового огня армии страны.
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