https://ria.ru/20240212/iznasilovanie-1926837844.html

Астраханца заподозрили в изнасиловании и выкидывании беременной из окна

Астраханца заподозрили в изнасиловании и выкидывании беременной из окна - РИА Новости, 12.02.2024

Астраханца заподозрили в изнасиловании и выкидывании беременной из окна

Правоохранители задержали жителя Астрахани, который, по версии следствия, изнасиловал беременную женщину, а потом вытолкнул ее из окна с пятого этажа, сообщает... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:37

2024-02-12T13:37

2024-02-12T13:37

происшествия

астрахань

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Астрахани, который, по версии следствия, изнасиловал беременную женщину, а потом вытолкнул ее из окна с пятого этажа, сообщает СК России в Telegram-канале. По версии следствия, мужчина находился в квартире дома на улице Татищева в Астрахани со своей знакомой - беременной 31-летней местной жительницей. "В состоянии алкогольного опьянения мужчина под угрозой убийства изнасиловал астраханку и совершил иные действия сексуального характера. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый ударил женщину, а затем вытолкнул ее в открытое окно, в результате чего она упала с высоты 5 этажа", - говорится в сообщении ведомства. Женщину госпитализировали, она выжила, однако ребенка спасти не удалось. Мужчина попытался скрыться, но его задержали сотрудники полиции, а суд - арестовал. Уголовное дело возбуждено по статьям об изнасиловании, насильственных действия сексуального характера и покушении на убийство.

https://ria.ru/20231215/ekaterinburg-1915974422.html

астрахань

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, астрахань, россия, следственный комитет россии (ск рф)