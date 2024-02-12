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Астраханца заподозрили в изнасиловании и выкидывании беременной из окна - РИА Новости, 12.02.2024
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13:37 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/iznasilovanie-1926837844.html
Астраханца заподозрили в изнасиловании и выкидывании беременной из окна
Астраханца заподозрили в изнасиловании и выкидывании беременной из окна - РИА Новости, 12.02.2024
Астраханца заподозрили в изнасиловании и выкидывании беременной из окна
Правоохранители задержали жителя Астрахани, который, по версии следствия, изнасиловал беременную женщину, а потом вытолкнул ее из окна с пятого этажа, сообщает... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:37
2024-02-12T13:37
происшествия
астрахань
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Астрахани, который, по версии следствия, изнасиловал беременную женщину, а потом вытолкнул ее из окна с пятого этажа, сообщает СК России в Telegram-канале. По версии следствия, мужчина находился в квартире дома на улице Татищева в Астрахани со своей знакомой - беременной 31-летней местной жительницей. "В состоянии алкогольного опьянения мужчина под угрозой убийства изнасиловал астраханку и совершил иные действия сексуального характера. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый ударил женщину, а затем вытолкнул ее в открытое окно, в результате чего она упала с высоты 5 этажа", - говорится в сообщении ведомства. Женщину госпитализировали, она выжила, однако ребенка спасти не удалось. Мужчина попытался скрыться, но его задержали сотрудники полиции, а суд - арестовал. Уголовное дело возбуждено по статьям об изнасиловании, насильственных действия сексуального характера и покушении на убийство.
https://ria.ru/20231215/ekaterinburg-1915974422.html
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происшествия, астрахань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Астраханца заподозрили в изнасиловании и выкидывании беременной из окна

В Астрахани злоумышленник изнасиловал беременную и выкинул ее с пятого этажа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Астрахани, который, по версии следствия, изнасиловал беременную женщину, а потом вытолкнул ее из окна с пятого этажа, сообщает СК России в Telegram-канале.
По версии следствия, мужчина находился в квартире дома на улице Татищева в Астрахани со своей знакомой - беременной 31-летней местной жительницей.
"В состоянии алкогольного опьянения мужчина под угрозой убийства изнасиловал астраханку и совершил иные действия сексуального характера. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый ударил женщину, а затем вытолкнул ее в открытое окно, в результате чего она упала с высоты 5 этажа", - говорится в сообщении ведомства.
Женщину госпитализировали, она выжила, однако ребенка спасти не удалось. Мужчина попытался скрыться, но его задержали сотрудники полиции, а суд - арестовал. Уголовное дело возбуждено по статьям об изнасиловании, насильственных действия сексуального характера и покушении на убийство.
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ПроисшествияАстраханьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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