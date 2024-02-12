https://ria.ru/20240212/gornostaevka-1926831256.html
В Херсонской области четыре человека умерли после застолья
В Херсонской области четыре человека умерли после застолья - РИА Новости, 12.02.2024
В Херсонской области четыре человека умерли после застолья
Четыре человек умерли в Херсонской области после распития неизвестной жидкости, скорее всего, антисептика для рук, сообщил глава правительства региона Андрей... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:08
2024-02-12T13:08
2024-02-12T13:26
происшествия
херсонская область
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Четыре человек умерли в Херсонской области после распития неизвестной жидкости, скорее всего, антисептика для рук, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "Настоящая трагедия случилась в Горностаевке по самой банальной причине. Хотя это просто не укладывается в голове. Четверо взрослых людей пили неизвестную жидкость, скорее всего, антисептик для рук", - написал Алексенко. По его словам, 30-летняя женщина - мать четверых детей, умерла до прибытия первой бригады скорой помощи, ее муж и сестра скончались уже в больнице, не приходя в сознание, четвертый участник застолья умер спустя сутки. "Сиротами остались четверо детей возрастом от 2,5 до 10 лет. Органы опеки, конечно, постараются окружить их заботой. Будем искать родственников. Если не получится, то новую хорошую семью", - подчеркнул Алексеенко.Кроме того, Алексеенко добавил, что в субботу днем (10 февраля) возле рынка Горностаевки группа местных жителей была атакована дроном ВСУ, осколочные ранения ног получил 42-летний житель села Маринское.
https://ria.ru/20240211/delo-1926733719.html
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происшествия, херсонская область , андрей алексеенко
Происшествия, Херсонская область , Андрей Алексеенко
В Херсонской области четыре человека умерли после застолья
Четверо жителей Горностаевки выпили антисептик для рук и погибли
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости.
Четыре человек умерли в Херсонской области после распития неизвестной жидкости, скорее всего, антисептика для рук, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале
.
"Настоящая трагедия случилась в Горностаевке по самой банальной причине. Хотя это просто не укладывается в голове. Четверо взрослых людей пили неизвестную жидкость, скорее всего, антисептик для рук", - написал Алексенко.
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По его словам, 30-летняя женщина - мать четверых детей, умерла до прибытия первой бригады скорой помощи, ее муж и сестра скончались уже в больнице, не приходя в сознание, четвертый участник застолья умер спустя сутки.
"Сиротами остались четверо детей возрастом от 2,5 до 10 лет. Органы опеки, конечно, постараются окружить их заботой. Будем искать родственников. Если не получится, то новую хорошую семью", - подчеркнул Алексеенко.
Кроме того, Алексеенко добавил, что в субботу днем (10 февраля) возле рынка Горностаевки группа местных жителей была атакована дроном ВСУ, осколочные ранения ног получил 42-летний житель села Маринское.
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