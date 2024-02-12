https://ria.ru/20240212/gaza-1926868289.html

Израиль заявил о выводе двух из четырех дивизий из сектора Газа

Израиль заявил о выводе двух из четырех дивизий из сектора Газа - РИА Новости, 12.02.2024

Израиль заявил о выводе двух из четырех дивизий из сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сегодняшний день вывела две из четырех дивизий из сектора Газа, которые были задействованы в ходе наземной операции,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:16

2024-02-12T15:16

2024-02-12T15:29

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сегодняшний день вывела две из четырех дивизий из сектора Газа, которые были задействованы в ходе наземной операции, оперативная обстановка в зоне боевых действий позволила сократить постоянное военное присутствие в палестинском анклаве, заявила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ, майор запаса Анна Уколова."На сегодняшний день за Хан-Юнис отвечает 98-я дивизия, а за северную часть сектора Газа отвечает 162-я дивизия. Эти дивизии не присутствуют постоянно на территории анклава, подразделения на ротационной основе постоянно заходят и выходят в зависимости от оперативной обстановки и текущих конкретных задач", - сообщила Уколова.Во время активной фазы боевых действий в секторе Газа Израиль задействовал четыре дивизии и дополнительные специальные подразделения, которые поддерживались силами ВВС и флота. В январе ЦАХАЛ вывела из Газы одну из четырех дивизий. В пресс-службе армии Израиля по соображениям безопасности отказываются давать оценки о количестве военнослужащих, задействованных в операции в секторе Газа.Представитель армии отметила, что говорить о постоянном присутствии определенного числа военных в палестинском анклаве некорректно, так как оно меняется практически ежедневно. При этом, в ЦАХАЛ подтвердили, что резервисты из двух выведенных дивизий временно вернулись к гражданской жизни, а солдаты-срочники - к учениям и должностям в рамках несения службы."Важно понимать, что всех резервистов и срочников, которые воевали в секторе Газа и были выведены из зоны боевых действий, можно вернуть обратно в течение нескольких часов. На текущий момент оперативная обстановка позволила отпустить определенное количество военнослужащих", - отметила Уколова, добавив, что многие из выведенных резервистов уже получили повестки на следующие оперативные действия.По ее словам, ключевым фактором при решении о выводе того или иного подразделения из зоны конфликта является способность армии обеспечивать безопасность граждан страны и соответственно поддерживать необходимое число военнослужащих на той или иной позиции в зависимости от обстановки. При этом, в армии обращают внимание и на такие факторы, как необходимость возвращения резервистов на свои рабочие места и воссоединения с семьями.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 28 тысяч, более 67 тысяч человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240210/gaza-1926204676.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20240211/konflikt-1915630213.html

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа