Рейтинг@Mail.ru
Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 12.02.2024 (обновлено: 14:29 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/gaza-1926850512.html
Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы
Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы - РИА Новости, 12.02.2024
Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы
Израильские военные предприняли попытку штурма школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Хан-Юнис на юге сектора РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:24
2024-02-12T14:29
в мире
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926848688_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_010df71278fad6c6de076d3cba384682.jpg
ГАЗА, 12 фев - РИА Новости. Израильские военные предприняли попытку штурма школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, где укрываются перемещенные лица, в здании после обстрелов вспыхнул сильный пожар, передает корреспондент РИА Новости.Израильский бульдозер снес главный вход в школу БАПОР, расположенную поблизости от медицинского центра "Насер" на западе города Хан-Юнис. Израильские военные вынуждают находящихся в школе беженцев покинуть здание.По последним данным, вследствие израильских обстрелов в здании вспыхнул сильный пожар.Больничный комплекс "Насер" находится в осаде израильской армии более двух недель. В окружении оказались помимо оставшегося медперсонала более 400 пациентов. У медперсонала катастрофический дефицит самых элементарных препаратов и топлива для электрогенераторов.
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Штурм школы в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы
Штурм школы в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы
2024-02-12T14:24
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926848688_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_248499339238565b0b36b13d271fbd1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы

Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе в Газе, где укрываются беженцы

Читать ria.ru в
ГАЗА, 12 фев - РИА Новости. Израильские военные предприняли попытку штурма школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, где укрываются перемещенные лица, в здании после обстрелов вспыхнул сильный пожар, передает корреспондент РИА Новости.
Израильский бульдозер снес главный вход в школу БАПОР, расположенную поблизости от медицинского центра "Насер" на западе города Хан-Юнис. Израильские военные вынуждают находящихся в школе беженцев покинуть здание.
По последним данным, вследствие израильских обстрелов в здании вспыхнул сильный пожар.
Больничный комплекс "Насер" находится в осаде израильской армии более двух недель. В окружении оказались помимо оставшегося медперсонала более 400 пациентов. У медперсонала катастрофический дефицит самых элементарных препаратов и топлива для электрогенераторов.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Суд ООН дал Израилю месяц на наказание виновных
27 января, 08:00
 
В миреБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала