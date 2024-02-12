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Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы
Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы - РИА Новости, 12.02.2024
Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы
Израильские военные предприняли попытку штурма школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Хан-Юнис на юге сектора РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:24
2024-02-12T14:24
2024-02-12T14:29
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ГАЗА, 12 фев - РИА Новости. Израильские военные предприняли попытку штурма школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, где укрываются перемещенные лица, в здании после обстрелов вспыхнул сильный пожар, передает корреспондент РИА Новости.Израильский бульдозер снес главный вход в школу БАПОР, расположенную поблизости от медицинского центра "Насер" на западе города Хан-Юнис. Израильские военные вынуждают находящихся в школе беженцев покинуть здание.По последним данным, вследствие израильских обстрелов в здании вспыхнул сильный пожар.Больничный комплекс "Насер" находится в осаде израильской армии более двух недель. В окружении оказались помимо оставшегося медперсонала более 400 пациентов. У медперсонала катастрофический дефицит самых элементарных препаратов и топлива для электрогенераторов.
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
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Штурм школы в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы
Штурм школы в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы
2024-02-12T14:24
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РИА Новости
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в мире, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы
Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе в Газе, где укрываются беженцы
ГАЗА, 12 фев - РИА Новости. Израильские военные предприняли попытку штурма школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, где укрываются перемещенные лица, в здании после обстрелов вспыхнул сильный пожар, передает корреспондент РИА Новости.
Израильский бульдозер снес главный вход в школу БАПОР
, расположенную поблизости от медицинского центра "Насер" на западе города Хан-Юнис. Израильские военные вынуждают находящихся в школе беженцев покинуть здание.
По последним данным, вследствие израильских обстрелов в здании вспыхнул сильный пожар.
Больничный комплекс "Насер" находится в осаде израильской армии более двух недель. В окружении оказались помимо оставшегося медперсонала более 400 пациентов. У медперсонала катастрофический дефицит самых элементарных препаратов и топлива для электрогенераторов.
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