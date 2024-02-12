https://ria.ru/20240212/gaza-1926850512.html

Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы

Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы - РИА Новости, 12.02.2024

Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы

Израильские военные предприняли попытку штурма школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Хан-Юнис на юге сектора РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:24

2024-02-12T14:24

2024-02-12T14:29

в мире

бапор

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 12 фев - РИА Новости. Израильские военные предприняли попытку штурма школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, где укрываются перемещенные лица, в здании после обстрелов вспыхнул сильный пожар, передает корреспондент РИА Новости.Израильский бульдозер снес главный вход в школу БАПОР, расположенную поблизости от медицинского центра "Насер" на западе города Хан-Юнис. Израильские военные вынуждают находящихся в школе беженцев покинуть здание.По последним данным, вследствие израильских обстрелов в здании вспыхнул сильный пожар.Больничный комплекс "Насер" находится в осаде израильской армии более двух недель. В окружении оказались помимо оставшегося медперсонала более 400 пациентов. У медперсонала катастрофический дефицит самых элементарных препаратов и топлива для электрогенераторов.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

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Штурм школы в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы Штурм школы в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы 2024-02-12T14:24 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году