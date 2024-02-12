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На Филиппинах выросло число погибших из-за схода оползня - РИА Новости, 12.02.2024
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18:02 12.02.2024 (обновлено: 18:03 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/filippiny-1926918816.html
На Филиппинах выросло число погибших из-за схода оползня
На Филиппинах выросло число погибших из-за схода оползня - РИА Новости, 12.02.2024
На Филиппинах выросло число погибших из-за схода оползня
Число погибших из-за схода оползня на юге Филиппин возросло до 68, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:02
2024-02-12T18:03
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число погибших из-за схода оползня на юге Филиппин возросло до 68, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников. Причиной сошедшего 6 февраля оползня стали непрерывные дожди. Под завалами оказались погребены часть деревни и два автобуса, перевозивших сотрудников компании Apex Mining. Как сообщала 11 февраля администрация провинции Давао-де-Оро, в результате оползня погибли 54 человека, еще 63 числились пропавшими без вести. "Число погибших из-за оползня, который сошел на деревню на юге Филиппин, где добывают золото, возросло до 68", - говорится в сообщении агентства. Как сообщил представитель управления по борьбе с массовыми бедствиями провинции Давао-де-Оро Эдвард Макапили, надежды найти выживших нет. "После случившегося прошла почти неделя... Мы полагаем, что больше выживших нет", - сказал он Франс Пресс. При этом власти призвали продолжать поиски, пока не найдут всех пропавших без вести.
https://ria.ru/20240125/kitay-1923424259.html
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в мире, филиппины
В мире, Филиппины
На Филиппинах выросло число погибших из-за схода оползня

Чиновники сообщили о 68 погибших из-за схода оползня на Филиппинах

© AFP 2024 / LOIC VENANCEКарета скорой помощи
Карета скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AFP 2024 / LOIC VENANCE
Карета скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число погибших из-за схода оползня на юге Филиппин возросло до 68, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников.
Причиной сошедшего 6 февраля оползня стали непрерывные дожди. Под завалами оказались погребены часть деревни и два автобуса, перевозивших сотрудников компании Apex Mining. Как сообщала 11 февраля администрация провинции Давао-де-Оро, в результате оползня погибли 54 человека, еще 63 числились пропавшими без вести.
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"Число погибших из-за оползня, который сошел на деревню на юге Филиппин, где добывают золото, возросло до 68", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщил представитель управления по борьбе с массовыми бедствиями провинции Давао-де-Оро Эдвард Макапили, надежды найти выживших нет.
"После случившегося прошла почти неделя... Мы полагаем, что больше выживших нет", - сказал он Франс Пресс.
При этом власти призвали продолжать поиски, пока не найдут всех пропавших без вести.
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