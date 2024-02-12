https://ria.ru/20240212/fermery-1926832868.html

Польские фермеры ограничили движение фур на трех КПП с Украиной

Польские фермеры ограничили движение фур на трех КПП с Украиной - РИА Новости, 12.02.2024

Польские фермеры ограничили движение фур на трех КПП с Украиной

Польские фермеры ограничили движение грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщила украинская Госпогранслужба в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:15

2024-02-12T13:15

2024-02-12T15:06

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Польские фермеры ограничили движение грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщила украинская Госпогранслужба в Telegram-канале.Речь идет о КПП "Устилуг-Зосин", "Угринов-Долгобычев" и "Шегини-Медика". На легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью, а также на машины до 3,5 тонны, как утверждается, акция протеста не распространяется."Сегодня в 10:10 (11:10 мск) начались акции протеста польских фермеров неподалеку от пункта пропуска "Зосин". Протестующие намерены пропускать по три грузовика в час. <...> Также заблокировано движение возле пункта пропуска "Долгобычев". Участники акции протеста намерены пропускать по два грузовика в час в оба направления", — говорится в публикации.В направлении пункта пропуска "Шегини-Медика" протестующие планируют пропускать по одному грузовику в час. На границе между Украиной и Польшей остаются заблокированными пункты пропуска "Рава-Русская — Хребенное" и "Дорохуск — Ягодин".Протесты фермеров проходят во многих странах Европы. Главные причины — наплыв на европейские рынки сельхозпродукции с Украины и стремление Европейской комиссии перейти к реализации зеленой политики. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго на ввоз украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на поставки сельхозпродукции с Украины. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой в ВТО.

https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html

https://ria.ru/20240211/granitsa-1926749019.html

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украина, польша, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире