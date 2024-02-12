https://ria.ru/20240212/eksportery-1926836994.html

Экспортеры Подмосковья смогут сэкономить благодаря сайту госуслуг региона

Экспортеры Подмосковья смогут сэкономить благодаря сайту госуслуг региона - РИА Новости, 12.02.2024

Экспортеры Подмосковья смогут сэкономить благодаря сайту госуслуг региона

Экспортеры из Московской области смогут сэкономить деньги благодаря региональному порталу госуслуг, на котором могут подать заявку на включение продукции в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:50

2024-02-12T13:50

2024-02-12T13:50

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Экспортеры из Московской области смогут сэкономить деньги благодаря региональному порталу госуслуг, на котором могут подать заявку на включение продукции в состав единого контейнера для ее отправки за рубеж, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. "Когда появляется новая мера поддержки для бизнеса или жителей, важно, чтобы способ обращения за ней был простым и удобным. Эту задачу решает региональный портал. С его помощью можно получить госуслуги без очередей и походов в ведомства. Именно поэтому новый сервис "Контейнер для МСП" уже заработал на портале", – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что благодаря мере поддержки "Контейнер для МСП" предприниматели Московской области смогут сократить логистические расходы на доставку небольшого количества товаров в Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию. С помощью электронного сервиса ряд компаний могут отправить свои грузы, следующие в одном направлении, в едином контейнере. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно авторизоваться на сайте госуслуг Подмосковья с помощью ЕСИА в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и заполнить электронную форму. В личный кабинет заявителя в течение 17 рабочих дней поступит результат оказания услуги – расчет стоимости доставки экспортного груза.

https://ria.ru/20240209/prodekspo-1926467542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, технологии, московская область (подмосковье), предприниматели