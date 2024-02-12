Экспортеры Подмосковья смогут сэкономить благодаря сайту госуслуг региона
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Экспортеры из Московской области смогут сэкономить деньги благодаря региональному порталу госуслуг, на котором могут подать заявку на включение продукции в состав единого контейнера для ее отправки за рубеж, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
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"Когда появляется новая мера поддержки для бизнеса или жителей, важно, чтобы способ обращения за ней был простым и удобным. Эту задачу решает региональный портал. С его помощью можно получить госуслуги без очередей и походов в ведомства. Именно поэтому новый сервис "Контейнер для МСП" уже заработал на портале", – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что благодаря мере поддержки "Контейнер для МСП" предприниматели Московской области смогут сократить логистические расходы на доставку небольшого количества товаров в Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию. С помощью электронного сервиса ряд компаний могут отправить свои грузы, следующие в одном направлении, в едином контейнере.
Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно авторизоваться на сайте госуслуг Подмосковья с помощью ЕСИА в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и заполнить электронную форму.
В личный кабинет заявителя в течение 17 рабочих дней поступит результат оказания услуги – расчет стоимости доставки экспортного груза.