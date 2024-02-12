https://ria.ru/20240212/ekonomika-1926821217.html
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 12.02.2024
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание по экономическим вопросам, в ходе которого даст оценку ситуации, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:22
2024-02-12T12:22
2024-02-12T12:22
россия
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание по экономическим вопросам, в ходе которого даст оценку ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет оценочное выступление президента по нынешней ситуации в экономике и дальше уже обсуждение. Традиционно оно, естественно, в служебном закрытом характере происходит", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что на таких мероприятиях, как правило, обсуждаются общие тренды в экономике за истекшие периоды и проговариваются основные направления дальнейшего движения.
https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Экономика
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Песков: Путин в понедельник на совещании по экономике даст оценку ситуации
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание по экономическим вопросам, в ходе которого даст оценку ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет оценочное выступление президента по нынешней ситуации в экономике и дальше уже обсуждение. Традиционно оно, естественно, в служебном закрытом характере происходит", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что на таких мероприятиях, как правило, обсуждаются общие тренды в экономике за истекшие периоды и проговариваются основные направления дальнейшего движения.
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