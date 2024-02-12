https://ria.ru/20240212/ekonomika-1926821217.html

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 12.02.2024

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание по экономическим вопросам, в ходе которого даст оценку ситуации, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:22

2024-02-12T12:22

2024-02-12T12:22

россия

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание по экономическим вопросам, в ходе которого даст оценку ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет оценочное выступление президента по нынешней ситуации в экономике и дальше уже обсуждение. Традиционно оно, естественно, в служебном закрытом характере происходит", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что на таких мероприятиях, как правило, обсуждаются общие тренды в экономике за истекшие периоды и проговариваются основные направления дальнейшего движения.

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика