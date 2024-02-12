https://ria.ru/20240212/efimov-1926491662.html

Ефимов назвал компании микроэлектроники лидерами в ОЭЗ "Технополис Москва"

Ефимов назвал компании микроэлектроники лидерами в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 12.02.2024

Ефимов назвал компании микроэлектроники лидерами в ОЭЗ "Технополис Москва"

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" предприятия микроэлектроники являются лидерами по инвестициям и рабочим местам, сообщил заммэра столицы по РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:05

2024-02-12T10:05

2024-02-12T10:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" предприятия микроэлектроники являются лидерами по инвестициям и рабочим местам, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Более 200 компаний ведут свою деятельность на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Почти 50% среди них обладают статусом резидента. Среди резидентов лидерами по количеству созданных трудовых вакансий и инвестиций за все время существования ОЭЗ определили предприятия микроэлектроники: их вложения составили порядка 58 млрд руб., а количество организованных рабочих мест превышает 6,7 тыс."В ОЭЗ Москвы статус резидента имеют более 30 производителей микроэлектроники, что дает им значительные налоговые льготы. За все время работы в ОЭЗ они создали свыше 6,7 тысячи рабочих мест и вложили 57,7 миллиарда рублей инвестиций – это рекорд среди резидентов. На втором месте – производители медицинских изделий, оборудования и фармацевтической продукции – более 41,5 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что инвестиции резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" составили порядка 35 млрд руб., также ими были создано 2 тыс. высокотехнологичных трудовых вакансии только за первые 9 месяцев минувшего года. Данные показатели превысили результаты аналогичного периода за 2022 год в 1,4 раза.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что за первые девять месяцев прошлого года производителями микроэлектроники, оптики и робототехники было создано более 950 мест для работы. Это почти на сто рабочих мест превышает показатель аналогичного периода 2022 года, тогда создали 859 рабочих мест.По сравнению с III кварталом 2022 года производители медтехнологий, оборудования и биофармы на 2,7 млрд руб. увеличили объем вложенных средств за счет инвестиций, общая сумма которых превысила 10,2 млрд руб.Гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что проект "ТехноРабота" оказывает содействие компаниям по линии активного поиска кадров. В рамках него за минувший год поступило более 900 резюме от соискателей. В проект включены порядка 50 компаний всех площадок ОЭЗ столицы, при этом сохраняется тенденция по трудовым вакансиям: предприятия микроэлектроники и медицины активнее прочих набирают специалистов инженерных профессий.Как ранее отмечал столичный градоначальник Сергей Собянин, за весь период деятельности ОЭЗ "Технополис Москва" компаниями было создано более 16,3 тыс. трудовых вакансий, а инвестиции в собственное развитие превысили 160 млрд руб.На территории особой экономической зоны "Технополис Москва" работает льготный режим деятельности предпринимателей для инвесторов, и она является обладателем особого юридического статуса. Здесь базируется свыше 200 высокотехнологичных предприятий. Более 275 га занимает общая площадь шести площадок - "Микрон", "Руднево", "Алабушево", "МИЭТ", "Печатники", "Ангстрем". Там размещены высокотехнологичные предприятия.ОЭЗ "Технополис Москва" – лидер международных и национальных отраслевых рейтингов на протяжении уже нескольких лет.Ранее Ефимов сообщал, что за январь – сентябрь прошлого года резидентами особой экономической зоны "Технополис Москва" было сэкономлено 3,1 млрд рублей на налогах, что свыше чем в 3,5 раза по сравнению с таким же периодом 2022 года.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва