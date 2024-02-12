https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html

ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2023-2024 годах

ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 12.02.2024

ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2023-2024 годах

в Пушкиногорском районе Псковской области автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком. По данным МВД, ДТП произошло вблизи деревни Новгородка. Водитель РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:30

2024-02-12T14:30

2024-02-12T14:30

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202412 февраля в Пушкиногорском районе Псковской области автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком. По данным МВД, ДТП произошло вблизи деревни Новгородка. Водитель автобуса, который следовал на экскурсию в Псков, пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали 17 человек: четверо взрослых и 13 детей. Несколько человек были госпитализированы.9 февраля в Питкярантском районе Карелии автобус, перевозивший детей, столкнулся с тягачом. Группа ехала из Петрозаводска в Питкяранту на соревнования. Два ребенка получили травмы. 3 февраля в Чебаркульском районе Челябинской области, на 34-м километре автодороги Бишкиль – Варламово, опрокинулся автобус, перевозивший детей. По сообщению пресс-службы УГИБДД России по Челябинской области, водитель автобуса, следовавшего из Магнитогорска в Челябинск, пытаясь избежать столкновения с выбежавшей на автодорогу косулей, съехал в левый кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок. В автобусе следовал 31 пассажир, 26 из которых несовершеннолетние. Двое детей получили травмы. 29 января в Свердловской области на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" в возрасте от 15 до 16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Два подростка были госпитализированы. 24 января в Выборгском районе Ленинградской области на автодороге Пески – Сосново – Подгорье водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. Несколько детей получили ушибы. 19 января в селе Пивовариха вблизи Иркутска автобус, перевозивший школьников, попал в аварию. По информации местных властей, транспорт Пивоваровской школы поворачивал с Голоустненского тракта, в этот момент в него врезалась грузовая "Газель". В момент аварии в автобусе был 21 ребенок, от 7 до 11 лет. Несколько детей получили ушибы. 202323 декабря в Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками из Владимирской области, ехавшими на экскурсию. ДТП произошло в районе деревни Филимоново Ростовского района. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В момент аварии в автобусе находились 20 детей и 15 взрослых. В результате ДТП травмы получили двое взрослых, они были госпитализированы. 23 декабря на территории Якшур-Бодьинского района Удмуртии водитель автобуса Higher не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовиком MAN. В автобусе перевозились 17 детей и пять взрослых сопровождающих, они следовали в Ижевск из детского оздоровительного лагеря. В результате ДТП за помощью медиков обратились пять школьников и преподаватель. 17 декабря на 251-м километре трассы М-7 "Волга" между деревнями Малые Мазьги и Чутырь Игринского района Удмуртии произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada Vesta и школьного микроавтобуса "Газель". В микроавтобусе находились 17 человек (из них восемь детей). В легковом автомобиле находился один человек (мужчина). В результате ДТП пострадали 14 человек, госпитализированы трое, в том числе один ребенок.8 декабря на 82-м километре автодороги Шкотово – Партизанск в Приморье произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего, и легкового автомобиля Toyota Sprinter. В результате аварии автобус опрокинулся набок. Как сообщил представитель пресс-службы УМВД региона, причиной ДТП стала невнимательность водителя и нарушения правил дорожного движения. В результате инцидента семь детей получили травмы, еще один ребенок и один взрослый были госпитализирован. 25 ноября на автодороге Малоярославец – Боровск в Боровском районе Калужской области легковой автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с экскурсионным автобусом, после чего автобус съехал в кювет. В автобусе находились 20 школьников и восемь взрослых. В результате аварии водитель легковушки погиб. Пострадали семеро детей и двое взрослых, ехавших в автобусе. 16 ноября в Приморье школьный автобус Fiat, шедший по маршруту Вольно – Надеждинское – Ключевое – поселок Рыбачий – Школа № 1 с 14 детьми, опрокинулся в кювет, съехав со скользкой дороги. По данным Минздрава региона, травмы получили восемь детей, пятерых из которых госпитализировали. Водитель транспортного средства не пострадал. 6 ноября на 10-м километре автодороги Черновское Кундравы на территории Чебаркульского района Челябинской области женщина-водитель не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со школьным автобусом ПАЗ. В результате ДТП в автомобиле ВАЗ водитель и семилетний ребенок погибли. Как сообщили в СУСК по региону, в школьном автобусе легкие травмы получил один ребенок. 31 октября в Нефтекамске в Башкирии столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль Lada Largus. В салоне автобуса находились десять детей и один сопровождающий. Как сообщили в ГУМЧС по региону, они ехали на конкурс из деревни Кареево Краснокамского района в Уфу. В результате аварии пострадали трое детей, ехавших в автобусе, и четверо взрослых из Lada Largus. 27 октября на 125-м километре федеральной автодороги М8 "Холмогоры" в Переславском районе Ярославской области столкнулись автобус Mercedes, в салоне которого находились школьники, ехавшие на музыкальный конкурс, и легковой автомобиль Nissan. В результате ДТП погиб водитель Nissan, пострадала 15-летняя пассажирка автобуса. 22 сентября на 291-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург в Свердловской области легковушка Opel столкнулась с перевозившим школьников микроавтобусом Mercedes. В результате аварии пострадали 22 человека, из них 15 детей. Один ребенок был госпитализирован. 19 августа на трассе Соликамск – Красновишерск в Пермском крае школьный автобус ПАЗ съехал с дороги и врезался в дерево. В салоне находилось 20 человек, из них 15 детей. В результате аварии девять человек получили травмы, двое из них госпитализированы. 7 августа на автодороге Краснодар – Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края грузовик Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "ГАЗель", в котором ехали дети из Каневского района в Краснодар на соревнования по футболу. В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, еще один подросток также 15 лет скончался в автомобиле скорой помощи. 19 мая на четвертом километре автоподъезда к райцентру Новые Бурасы в Новобурасском районе Саратовской области столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2110 и школьный автобус "Газель". В результате ДТП погиб один взрослый, один ребенок пострадал. 14 апреля на автодороге Кызыл Сукпак в Туве столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус. В автобусе находилось 16 детей и трое взрослых. В результате аварии были госпитализированы семь детей и один взрослый. 22 февраля между населенными пунктами Нижние Абакасы и Молния Ибресинского района Чувашии столкнулись школьный микроавтобус "Газель" и автомобиль Renault Sandero. В салоне пассажирского автобуса находились три человека, включая водителя. В результате аварии ушибы получили 16-летний школьник и социальный работник образовательной организации. В легковом автомобиле пострадал водитель и оба его пассажира. 3 февраля в Холмском районе Сахалина столкнулись два бензовоза, легковой автомобиль и школьный автобус, перевозивший 11 детей. По данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, что и стало причиной ДТП. (РИА Новости, 3 февраля 2023 года, 12:40) В результате аварии пострадали пять детей. Также были травмированы водитель и пассажирка легкового автомобиля.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, renault clio, mercedes, lada vesta, дтп, дети