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Умные квадрокоптеры помогут лесничим контролировать территории в МО

Умные квадрокоптеры помогут лесничим контролировать территории в МО - РИА Новости, 12.02.2024

Умные квадрокоптеры помогут лесничим контролировать территории в МО

Дроны с искусственным интеллектом будут патрулировать леса и помогут лесничим контролировать эти территории в Московской области. Об этом рассказал зампред... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:20

2024-02-12T15:20

2024-02-12T15:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Дроны с искусственным интеллектом будут патрулировать леса и помогут лесничим контролировать эти территории в Московской области. Об этом рассказал зампред правительства Московской области Владислав Мурашов, сообщил телеканал “360”.По его словам, использование современного оборудования снизит нагрузку на лесничих, тем самым перераспределятся рабочие ресурсы. При этом квадрокоптеры не заменят профессионалов полностью, а лишь помогут им работать эффективнее.Мурашов также отметил, что применение умных дронов в регионе разгрузит работу лесничества почти на 40%.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)