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Умные квадрокоптеры помогут лесничим контролировать территории в МО - РИА Новости, 12.02.2024
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Новости Подмосковья
 
15:20 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/drony-1926870266.html
Умные квадрокоптеры помогут лесничим контролировать территории в МО
Умные квадрокоптеры помогут лесничим контролировать территории в МО - РИА Новости, 12.02.2024
Умные квадрокоптеры помогут лесничим контролировать территории в МО
Дроны с искусственным интеллектом будут патрулировать леса и помогут лесничим контролировать эти территории в Московской области. Об этом рассказал зампред... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:20
2024-02-12T15:20
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Дроны с искусственным интеллектом будут патрулировать леса и помогут лесничим контролировать эти территории в Московской области. Об этом рассказал зампред правительства Московской области Владислав Мурашов, сообщил телеканал “360”.По его словам, использование современного оборудования снизит нагрузку на лесничих, тем самым перераспределятся рабочие ресурсы. При этом квадрокоптеры не заменят профессионалов полностью, а лишь помогут им работать эффективнее.Мурашов также отметил, что применение умных дронов в регионе разгрузит работу лесничества почти на 40%.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Умные квадрокоптеры помогут лесничим контролировать территории в МО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на биосферный заповедник "Лаго-Наки" в Адыгее
Вид на биосферный заповедник Лаго-Наки в Адыгее - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Дроны с искусственным интеллектом будут патрулировать леса и помогут лесничим контролировать эти территории в Московской области. Об этом рассказал зампред правительства Московской области Владислав Мурашов, сообщил телеканал “360”.
По его словам, использование современного оборудования снизит нагрузку на лесничих, тем самым перераспределятся рабочие ресурсы. При этом квадрокоптеры не заменят профессионалов полностью, а лишь помогут им работать эффективнее.
Мурашов также отметил, что применение умных дронов в регионе разгрузит работу лесничества почти на 40%.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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