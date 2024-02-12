https://ria.ru/20240212/donbass-1926953836.html

Киев ответит в суде по обвинению в геноциде в Донбассе, заявил Небензя

Киев ответит в суде по обвинению в геноциде в Донбассе, заявил Небензя - РИА Новости, 12.02.2024

Киев ответит в суде по обвинению в геноциде в Донбассе, заявил Небензя

Киеву после решения Международного суда ООН по искам против Москвы придется доказывать на скамье подсудимых, что он не был организатором геноцида в Донбассе,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T20:48

2024-02-12T20:48

2024-02-12T22:18

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ООН, 12 фев — РИА Новости. Киеву после решения Международного суда ООН по искам против Москвы придется доказывать на скамье подсудимых, что он не был организатором геноцида в Донбассе, заявил постпред России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.По его словам, суд в Гааге отверг голословные утверждения, что российская сторона якобы злоупотребляет Конвенцией против геноцида для оправдания спецоперации."Тем самым Киев сам усадил себя на скамью подсудимых и теперь вынужден будет доказывать, что геноцида со стороны киевского режима в Донбассе не было", — подчеркнул Небензя. Дипломат отметил, что Международный суд ООН отказался признать Россию "государством-агрессором" и страной, спонсирующей терроризм и дискриминирующей крымских татар и украинцев в Крыму, а также возложить на нее или ДНР ответственность за крушение МН-17."Закончилась эта неуклюжая попытка вынесенным на днях окончательным решением суда о том, что ни Донецкая, ни Луганская народные республики не являются террористическими организациями. Иными словами, в Донбассе не было террористов. Там были лишь те, кто требовал от новой власти соблюдения своих законных прав и кого Киев вместо этого начал убивать", — указал он.Кроме того, добавил постпред, Киев окрестил карательную операцию против мирного населения на Донбассе "антитеррористической операцией", то есть действиями против "террористов", которых, как постановил суд в Гааге, в регионе не было."Вдумайтесь, что это означает для нарратива, который вы продвигали и продвигаете в отношении Минских договоренностей и действий России, а также для понимания сущности пришедшей к власти в Киеве в 2014 году преступной клики, которая и сегодня посылает сотни тысяч украинцев в качестве пушечного мяса погибать за западные геополитические интересы", — пояснил Небензя.Дипломат добавил, что Россия распространит в Совбезе и Генассамблее ООН письмо с верным толкованием решений Международного суда по искам Украины в отношении Москвы.

https://ria.ru/20240212/soglasheniya-1926953343.html

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в мире, россия, донбасс, киев, василий небензя, оон, минские соглашения, генеральная ассамблея оон