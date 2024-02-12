https://ria.ru/20240212/dannye-1926907443.html

Владельцев сайтов могут обязать следить за данными о нежелательных юрлицах

Владельцев сайтов могут обязать следить за данными о нежелательных юрлицах - РИА Новости, 12.02.2024

Владельцев сайтов могут обязать следить за данными о нежелательных юрлицах

Владелец сайта будет должен осуществлять мониторинг информации о нежелательных в РФ международных организациях с госучастием, соответствующий законопроект... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:21

2024-02-12T17:21

2024-02-12T17:26

общество

россия

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владелец сайта будет должен осуществлять мониторинг информации о нежелательных в РФ международных организациях с госучастием, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. Законопроект предполагает внесение в Федеральный закон закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" целого ряда изменений, кроме того, предлагается "...в подпункте "з" пункта 5 части 1 статьи 106 слово "неправительственной" исключить".

https://ria.ru/20240212/stop-list-1926863671.html

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