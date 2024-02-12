https://ria.ru/20240212/dannye-1926907443.html
Владельцев сайтов могут обязать следить за данными о нежелательных юрлицах
Владельцев сайтов могут обязать следить за данными о нежелательных юрлицах - РИА Новости, 12.02.2024
Владельцев сайтов могут обязать следить за данными о нежелательных юрлицах
Владелец сайта будет должен осуществлять мониторинг информации о нежелательных в РФ международных организациях с госучастием, соответствующий законопроект... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:21
2024-02-12T17:21
2024-02-12T17:26
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925482620_213:0:3854:2048_1920x0_80_0_0_10bed091dab58aa2907f0cea0fc5ca41.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владелец сайта будет должен осуществлять мониторинг информации о нежелательных в РФ международных организациях с госучастием, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. Законопроект предполагает внесение в Федеральный закон закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" целого ряда изменений, кроме того, предлагается "...в подпункте "з" пункта 5 части 1 статьи 106 слово "неправительственной" исключить".
https://ria.ru/20240212/stop-list-1926863671.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925482620_976:0:3707:2048_1920x0_80_0_0_68c7fff510435db7ed619297864a9ec0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Владельцев сайтов могут обязать следить за данными о нежелательных юрлицах
Владельцев сайтов могут обязать следить за данными о нежелательных организациях