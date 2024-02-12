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В Мурманске автомобиль въехал в остановку, пострадал пешеход - РИА Новости, 12.02.2024
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14:51 12.02.2024 (обновлено: 15:09 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/avariya-1926859805.html
В Мурманске автомобиль въехал в остановку, пострадал пешеход
В Мурманске автомобиль въехал в остановку, пострадал пешеход - РИА Новости, 12.02.2024
В Мурманске автомобиль въехал в остановку, пострадал пешеход
Водитель автомобиля Opel на большой скорости врезался в остановку общественного транспорта в Мурманске, где находился ожидавший автобуса человек, его доставили... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:51
2024-02-12T15:09
происшествия
мурманск
авто
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МУРМАНСК, 12 фев – РИА Новости. Водитель автомобиля Opel на большой скорости врезался в остановку общественного транспорта в Мурманске, где находился ожидавший автобуса человек, его доставили в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. Авария произошла около полудня в понедельник в районе дома 51А в городе Мурманске в районе остановки "Озеро Ледовое". "Водитель автомобиля Opel неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением транспортного средства и во избежание наезда на пешеходов (которые стали переходить проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора) допустил касательное столкновение с автобусом, стоящим на остановке, а также совершил наезд на остановочный комплекс", - говорится в сообщении. Как отметили в инспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, находящийся на остановке, получил травмы и был отправлен в больницу.
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происшествия, мурманск, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Мурманск, Авто, ГИБДД МВД РФ
В Мурманске автомобиль въехал в остановку, пострадал пешеход

В Мурманске Opel въехал в остановку на большой скорости, пострадал пешеход

© Кадр записи камеры видеонаблюденияВ Мурманске автомобиль врезался в остановку
В Мурманске автомобиль врезался в остановку
© Кадр записи камеры видеонаблюдения
В Мурманске автомобиль врезался в остановку
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 12 фев – РИА Новости. Водитель автомобиля Opel на большой скорости врезался в остановку общественного транспорта в Мурманске, где находился ожидавший автобуса человек, его доставили в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
Авария произошла около полудня в понедельник в районе дома 51А в городе Мурманске в районе остановки "Озеро Ледовое".
"Водитель автомобиля Opel неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением транспортного средства и во избежание наезда на пешеходов (которые стали переходить проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора) допустил касательное столкновение с автобусом, стоящим на остановке, а также совершил наезд на остановочный комплекс", - говорится в сообщении.
Как отметили в инспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, находящийся на остановке, получил травмы и был отправлен в больницу.
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