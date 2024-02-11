https://ria.ru/20240211/zoopark-1926670532.html
Московский зоопарк в 2023 году посетили около четырех миллионов человек
Московский зоопарк в 2023 году посетили около четырех миллионов человек - РИА Новости, 11.02.2024
Московский зоопарк в 2023 году посетили около четырех миллионов человек
Количество гостей Московского зоопарка постоянно растет, стало приходить больше молодежи, к концу 2023 года число посетителей составило около 4 миллионов... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:07
2024-02-11T11:07
2024-02-11T11:07
общество
светлана акулова
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МОСКВА 11 фев - РИА Новости. Количество гостей Московского зоопарка постоянно растет, стало приходить больше молодежи, к концу 2023 года число посетителей составило около 4 миллионов человек, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова в преддверии юбилея зоопарка. В этом году Московский зоопарк празднует свой юбилей - 12 февраля зоосаду исполняется 160 лет. "Мы видим растущий интерес к Московскому зоопарку, и статистические данные за последние годы подтверждают этот положительный тренд. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, в 2020 году мы приняли более миллиона посетителей. Из года в год показатели увеличиваются, и к концу 2023 года количество гостей зоопарка составило около четырех миллионов человек", - рассказала Акулова. По ее словам, новых посетителей привлекают большие панды, но посещаемость зоопарка повысилась не только из-за их появления, притоку новых посетителей способствует несколько факторов. "В первую очередь, это оптимизация вольерных групп, расширение коллекции зоопарка и спектра услуг на его территории. Также мы активно развиваем положительный имидж зоопарка в соцсетях. Благодаря этому расширилась целевая аудитория: к нам стало приходить больше молодежи", - отметила гендиректор зоопарка. Кроме того, как отмечает Акулова, Московский зоопарк непрерывно внедряет улучшения в свою инфраструктуру, стремясь обеспечить комфортные условия как для животных, так и для посетителей. По ее словам, зоопарк стал гораздо комфортнее за счет открытия нового входного павильона рядом со станцией метро "Баррикадная", здесь расположены кафе, сувенирный магазин, а также уникальная зоологическая библиотека с конференц-залом, где проходят лекции, выставки и концерты. Помимо этого, был модернизирован пешеходный мост над улицей Большая Грузинская – расширен переход между Старой и Новой территориями зоопарка, обеспечен еще более удобный доступ для посетителей.
https://ria.ru/20240211/zoopark-1926654382.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, светлана акулова, московский зоопарк, москва
Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва
Московский зоопарк в 2023 году посетили около четырех миллионов человек
Акулова: Московский зоопарк к концу 2023 года посетили около 4 миллионов человек
МОСКВА 11 фев - РИА Новости. Количество гостей Московского зоопарка постоянно растет, стало приходить больше молодежи, к концу 2023 года число посетителей составило около 4 миллионов человек, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова в преддверии юбилея зоопарка.
В этом году Московский зоопарк празднует свой юбилей - 12 февраля зоосаду исполняется 160 лет.
Коллекция Московского зоопарка выросла в несколько раз
"Мы видим растущий интерес к Московскому зоопарку, и статистические данные за последние годы подтверждают этот положительный тренд. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, в 2020 году мы приняли более миллиона посетителей. Из года в год показатели увеличиваются, и к концу 2023 года количество гостей зоопарка составило около четырех миллионов человек", - рассказала Акулова.
По ее словам, новых посетителей привлекают большие панды, но посещаемость зоопарка повысилась не только из-за их появления, притоку новых посетителей способствует несколько факторов.
"В первую очередь, это оптимизация вольерных групп, расширение коллекции зоопарка и спектра услуг на его территории. Также мы активно развиваем положительный имидж зоопарка в соцсетях. Благодаря этому расширилась целевая аудитория: к нам стало приходить больше молодежи", - отметила гендиректор зоопарка.
Кроме того, как отмечает Акулова, Московский зоопарк непрерывно внедряет улучшения в свою инфраструктуру, стремясь обеспечить комфортные условия как для животных, так и для посетителей.
По ее словам, зоопарк стал гораздо комфортнее за счет открытия нового входного павильона рядом со станцией метро "Баррикадная", здесь расположены кафе, сувенирный магазин, а также уникальная зоологическая библиотека с конференц-залом, где проходят лекции, выставки и концерты. Помимо этого, был модернизирован пешеходный мост над улицей Большая Грузинская – расширен переход между Старой и Новой территориями зоопарка, обеспечен еще более удобный доступ для посетителей.
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