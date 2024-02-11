В Крыму назвали ситуацию со скифским золотом варварством
Представитель Крымской миссии назвал ситуацию со скифским золотом варварством
© AP Photo / Franka BrunsЭкспонаты выставки скифского искусства
© AP Photo / Franka Bruns
Экспонаты выставки скифского искусства. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов сравнил ситуацию с крымской коллекцией скифского золота, переданного Украине, с варварством времен гитлеровской Германии.
Ранее директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил в интервью РИА Новости, что не исключает, что скифское золото, переданное Киеву, может постичь печальная судьба и артефакты могут быть утрачены.
"Сегодня современный Запад вместе с киевскими нацистами демонстрируют варварство времен гитлеровской Германии, когда бесценные реликвии мировой культуры подлежали тотальному разграблению и уничтожению", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, целью подобного "вероломства" является не столько желание обогатиться, сколько стремление уничтожить исторические корни древней российской культуры.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. Двадцать седьмого ноября 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.