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В Элисте рассказали о состоянии сотрудников Росгвардии после взрыва - РИА Новости, 11.02.2024
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13:51 11.02.2024 (обновлено: 14:30 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/vzryv-1926688610.html
В Элисте рассказали о состоянии сотрудников Росгвардии после взрыва
В Элисте рассказали о состоянии сотрудников Росгвардии после взрыва - РИА Новости, 11.02.2024
В Элисте рассказали о состоянии сотрудников Росгвардии после взрыва
Один сотрудник Росгвардии находится в реанимации, еще у двоих различные травмы после взрыва в Элисте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:51
2024-02-11T14:30
происшествия
элиста
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Один сотрудник Росгвардии находится в реанимации, еще у двоих различные травмы после взрыва в Элисте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления Росгвардии по Калмыкии."В Элисте при проведении следственных действий в результате детонации взрывного вещества трое сотрудников Росгвардии получили травмы различной степени тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь. Один из сотрудников находится в реанимации", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что его состояния стабильное, угрозы жизни нет.Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. Сообщалось, что с утра в городе заработает горячая линия для жильцов дома. Затем региональный ГСУСК сообщил о ранении трех сотрудников Росгвардии из-за подрыва в "месте проживания" мужчины, их доставили в медучреждение. В результате завели еще одно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовных дел о происшествиях в Элисте.
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96
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7 495 645-6601
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Работа криминалистов на месте ЧП в Элисте
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происшествия, элиста, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), видео
Происшествия, Элиста, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Элисте рассказали о состоянии сотрудников Росгвардии после взрыва
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Один сотрудник Росгвардии находится в реанимации, еще у двоих различные травмы после взрыва в Элисте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления Росгвардии по Калмыкии.
2024-02-11T13:51
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В Элисте рассказали о состоянии сотрудников Росгвардии после взрыва

Сотрудник Росгвардии находится в реанимации после взрыва в Элисте

© Фото из соцсетейМесто жительства мужчины, устроившего взрыв в Элисте
Место жительства мужчины, устроившего взрыв в Элисте
© Фото из соцсетей
Место жительства мужчины, устроившего взрыв в Элисте
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Один сотрудник Росгвардии находится в реанимации, еще у двоих различные травмы после взрыва в Элисте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления Росгвардии по Калмыкии.
"В Элисте при проведении следственных действий в результате детонации взрывного вещества трое сотрудников Росгвардии получили травмы различной степени тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь. Один из сотрудников находится в реанимации", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что его состояния стабильное, угрозы жизни нет.
Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. Сообщалось, что с утра в городе заработает горячая линия для жильцов дома. Затем региональный ГСУСК сообщил о ранении трех сотрудников Росгвардии из-за подрыва в "месте проживания" мужчины, их доставили в медучреждение. В результате завели еще одно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовных дел о происшествиях в Элисте.
 
ПроисшествияЭлистаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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