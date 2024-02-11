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В Элисте рассказали о состоянии сотрудников Росгвардии после взрыва

В Элисте рассказали о состоянии сотрудников Росгвардии после взрыва - РИА Новости, 11.02.2024

В Элисте рассказали о состоянии сотрудников Росгвардии после взрыва

Один сотрудник Росгвардии находится в реанимации, еще у двоих различные травмы после взрыва в Элисте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T13:51

2024-02-11T13:51

2024-02-11T14:30

происшествия

элиста

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Один сотрудник Росгвардии находится в реанимации, еще у двоих различные травмы после взрыва в Элисте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления Росгвардии по Калмыкии."В Элисте при проведении следственных действий в результате детонации взрывного вещества трое сотрудников Росгвардии получили травмы различной степени тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь. Один из сотрудников находится в реанимации", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что его состояния стабильное, угрозы жизни нет.Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. Сообщалось, что с утра в городе заработает горячая линия для жильцов дома. Затем региональный ГСУСК сообщил о ранении трех сотрудников Росгвардии из-за подрыва в "месте проживания" мужчины, их доставили в медучреждение. В результате завели еще одно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовных дел о происшествиях в Элисте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, элиста, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), видео