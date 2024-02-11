В США рассказали о "волнениях" в Киеве из-за соглашения с Россией
RS: кадровые перестановки в Киеве связаны с подготовкой к соглашению с Россией
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Политическая борьба вокруг отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ связана с подготовкой к будущему мирному соглашению с Россией, предположил директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft.
"Текущие политические волнения в Киеве можно понимать как стремление различных (политических. — Прим. ред.) фигур и групп поставить себя в такое положение, чтобы переложить вину за итоговое соглашение с Россией на кого-нибудь другого", — предложил аналитик.
По мнению Ливена, украинские элиты загнали сами себя в угол нереалистичными требованиями к России. Эксперт уверен, что отказ от радикальных запросов станет для киевских властей "крайне болезненным и сложным" процессом. Именно поэтому политики и чиновники стремятся переложить ответственность за итоговое решение на других людей.
Ливен предупредил, что уменьшение американской помощи, растущее преимущество России и политическая нестабильность Киева представляют большую опасность для Зеленского и его команды.
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"Если Киев будет слишком долго обсуждать соглашение (с Россией. — Прим. ред.), то ему, возможно, будет уже нечего предложить (Москве. — Прим. ред.) в сделке", — опасается политолог.
В четверг президент Украины объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, у Сырского неоднозначная репутация: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища "Мясник" и "Генерал 200".
Ранее президент России Владимир Путин отметил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.