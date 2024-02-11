https://ria.ru/20240211/volneniya-1926639124.html

В США рассказали о "волнениях" в Киеве из-за соглашения с Россией

В США рассказали о "волнениях" в Киеве из-за соглашения с Россией - РИА Новости, 11.02.2024

В США рассказали о "волнениях" в Киеве из-за соглашения с Россией

Политическая борьба вокруг отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ связана с подготовкой к будущему мирному соглашению с Россией, предположил директор... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T01:15

2024-02-11T01:15

2024-02-11T01:16

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Политическая борьба вокруг отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ связана с подготовкой к будущему мирному соглашению с Россией, предположил директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft."Текущие политические волнения в Киеве можно понимать как стремление различных (политических. — Прим. ред.) фигур и групп поставить себя в такое положение, чтобы переложить вину за итоговое соглашение с Россией на кого-нибудь другого", — предложил аналитик.По мнению Ливена, украинские элиты загнали сами себя в угол нереалистичными требованиями к России. Эксперт уверен, что отказ от радикальных запросов станет для киевских властей "крайне болезненным и сложным" процессом. Именно поэтому политики и чиновники стремятся переложить ответственность за итоговое решение на других людей.Ливен предупредил, что уменьшение американской помощи, растущее преимущество России и политическая нестабильность Киева представляют большую опасность для Зеленского и его команды."Если Киев будет слишком долго обсуждать соглашение (с Россией. — Прим. ред.), то ему, возможно, будет уже нечего предложить (Москве. — Прим. ред.) в сделке", — опасается политолог.В четверг президент Украины объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, у Сырского неоднозначная репутация: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища "Мясник" и "Генерал 200".Ранее президент России Владимир Путин отметил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.

https://ria.ru/20240210/zaluzhnyy-1926592479.html

https://ria.ru/20240210/deklaratsiya-1926531518.html

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в мире, россия, украина, киев, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, сша