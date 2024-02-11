https://ria.ru/20240211/ukraina-1926696375.html
Немецкий журналист откровенно высказался о ВСУ
Немецкий журналист откровенно высказался о ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024
Немецкий журналист откровенно высказался о ВСУ
Для Украины сейчас складывается сложнейшая ситуация фронте, написал немецкий журналист Пауль Ронцхаймер для Bild. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:55
2024-02-11T14:55
2024-02-11T14:55
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Для Украины сейчас складывается сложнейшая ситуация фронте, написал немецкий журналист Пауль Ронцхаймер для Bild."Вероятно, это тяжелейший кризис для Украины с начала конфликта в 2022 году", — написал он.Один из солдат ВСУ, с которым беседовал журналист, заявил, что армия испытывает острую нехватку оружия и живой силы."Нам срочно нужна мобилизация, люди, очевидно, не понимают, насколько критична ситуация", — пожаловался военнослужащий.Неопределенность и разочарование постепенно поглощает страну, и ясно одно — у России преимущество, заключил Ронцхаймер.Накануне бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что по всей линии фронта ВСУ сложилась критическая ситуация из-за наступления России. Бутусов предупредил, что Россия обладает "большим преимуществом" в оснащенности и численности личного состава по всей линии боевого соприкосновения и перешла в наступление "практически на всех участках".По мнению экс-советника министра обороны Украины, Киев не только оставил ВСУ без пополнений из-за провала мобилизации, но и не справился с организацией военного производства в стране.
https://ria.ru/20240211/vsu-1926682882.html
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в мире, украина, россия, киев, юрий бутусов, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Юрий Бутусов, Вооруженные силы Украины
Немецкий журналист откровенно высказался о ВСУ
Журналист Bild Ронцхаймер: для Украины сложилась тяжелейшая ситуация на фронте
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Для Украины сейчас складывается сложнейшая ситуация фронте, написал немецкий журналист Пауль Ронцхаймер для Bild
.
"Вероятно, это тяжелейший кризис для Украины с начала конфликта в 2022 году", — написал он.
Один из солдат ВСУ, с которым беседовал журналист, заявил, что армия испытывает острую нехватку оружия и живой силы.
"Нам срочно нужна мобилизация, люди, очевидно, не понимают, насколько критична ситуация", — пожаловался военнослужащий.
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Неопределенность и разочарование постепенно поглощает страну, и ясно одно — у России преимущество, заключил Ронцхаймер.
Накануне бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что по всей линии фронта ВСУ сложилась критическая ситуация из-за наступления России. Бутусов предупредил, что Россия обладает "большим преимуществом" в оснащенности и численности личного состава по всей линии боевого соприкосновения и перешла в наступление "практически на всех участках".
По мнению экс-советника министра обороны Украины, Киев не только оставил ВСУ без пополнений из-за провала мобилизации, но и не справился с организацией военного производства в стране.
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