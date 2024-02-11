https://ria.ru/20240211/sugroby-1926741998.html

В Волгограде спасатели помогли двум женщинам выбраться из сугробов

В Волгограде спасатели помогли двум женщинам выбраться из сугробов - РИА Новости, 11.02.2024

В Волгограде спасатели помогли двум женщинам выбраться из сугробов

Спасатели помогли двум женщинам, заблудившимся по дороге к автобусной остановке в дачном обществе в Волгограде, выбраться из сугробов, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T21:42

2024-02-11T21:42

2024-02-11T21:42

происшествия

волгоград

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Спасатели помогли двум женщинам, заблудившимся по дороге к автобусной остановке в дачном обществе в Волгограде, выбраться из сугробов, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. По информации ведомства, около 18.00 в экстренные службы дозвонилась женщина и сообщила, что она и ее сестра заблудились в СНТ "Дзержинец" в Тракторозаводском районе Волгограда, из-за сильного снегопада они не смогли найти дорогу к автобусной остановке. Кроме того, отметили в МЧС, женщины, пробираясь по сугробам, потеряли друг друга из вида. "Буквально через считанные минуты спасатели прибыли на место. В связи с заснеженными дорогами в дачном массиве огнеборцы отправились на поиски пешком и отыскали обессиленную волгоградку. Вскоре в радиусе 300 метров была найдена вторая пострадавшая", — говорится в сообщении МЧС. Отмечается, что обмороженных женщин спасатели донесли до машин скорой помощи, пострадавшие доставлены в больницу.

https://ria.ru/20240206/semya-1925796409.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)