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В Волгограде спасатели помогли двум женщинам выбраться из сугробов
В Волгограде спасатели помогли двум женщинам выбраться из сугробов - РИА Новости, 11.02.2024
В Волгограде спасатели помогли двум женщинам выбраться из сугробов
Спасатели помогли двум женщинам, заблудившимся по дороге к автобусной остановке в дачном обществе в Волгограде, выбраться из сугробов, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T21:42
2024-02-11T21:42
2024-02-11T21:42
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ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Спасатели помогли двум женщинам, заблудившимся по дороге к автобусной остановке в дачном обществе в Волгограде, выбраться из сугробов, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. По информации ведомства, около 18.00 в экстренные службы дозвонилась женщина и сообщила, что она и ее сестра заблудились в СНТ "Дзержинец" в Тракторозаводском районе Волгограда, из-за сильного снегопада они не смогли найти дорогу к автобусной остановке. Кроме того, отметили в МЧС, женщины, пробираясь по сугробам, потеряли друг друга из вида. "Буквально через считанные минуты спасатели прибыли на место. В связи с заснеженными дорогами в дачном массиве огнеборцы отправились на поиски пешком и отыскали обессиленную волгоградку. Вскоре в радиусе 300 метров была найдена вторая пострадавшая", — говорится в сообщении МЧС. Отмечается, что обмороженных женщин спасатели донесли до машин скорой помощи, пострадавшие доставлены в больницу.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде спасатели помогли двум женщинам выбраться из сугробов
В Волгограде спасатели помогли двум заблудившимся женщинам выбраться из сугробов
ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости.
Спасатели помогли двум женщинам, заблудившимся по дороге к автобусной остановке в дачном обществе в Волгограде, выбраться из сугробов, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС
по Волгоградской области.
По информации ведомства, около 18.00 в экстренные службы дозвонилась женщина и сообщила, что она и ее сестра заблудились в СНТ "Дзержинец" в Тракторозаводском районе Волгограда, из-за сильного снегопада они не смогли найти дорогу к автобусной остановке. Кроме того, отметили в МЧС, женщины, пробираясь по сугробам, потеряли друг друга из вида.
"Буквально через считанные минуты спасатели прибыли на место. В связи с заснеженными дорогами в дачном массиве огнеборцы отправились на поиски пешком и отыскали обессиленную волгоградку. Вскоре в радиусе 300 метров была найдена вторая пострадавшая", — говорится в сообщении МЧС.
Отмечается, что обмороженных женщин спасатели донесли до машин скорой помощи, пострадавшие доставлены в больницу.
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