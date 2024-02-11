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Киев потерял около 150 военных на Южнодонецком направлении

Киев потерял около 150 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.02.2024

Киев потерял около 150 военных на Южнодонецком направлении

Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили до 150 военнослужащих противника и три автомобиля, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:14

2024-02-11T14:14

2024-02-11T14:21

киев

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специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили до 150 военнослужащих противника и три автомобиля, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Водяное в ДНР и Приютное в Запорожской области."Потери противника составили до 150 военнослужащих и три автомобиля", — говорится в сводке министерства.

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россия

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киев, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность