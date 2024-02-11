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Киев потерял около 150 военных на Южнодонецком направлении
Киев потерял около 150 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.02.2024
Киев потерял около 150 военных на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили до 150 военнослужащих противника и три автомобиля, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:14
2024-02-11T14:14
2024-02-11T14:21
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили до 150 военнослужащих противника и три автомобиля, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Водяное в ДНР и Приютное в Запорожской области."Потери противника составили до 150 военнослужащих и три автомобиля", — говорится в сводке министерства.
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киев, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность
Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Киев потерял около 150 военных на Южнодонецком направлении
МО РФ: ВСУ потеряли до 150 военных на Южнодонецком направлении