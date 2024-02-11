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Секретарь СНБО Украины сделал заявление о ситуации на линии фронта - РИА Новости, 11.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 11.02.2024 (обновлено: 16:46 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/situatsiya-1926705487.html
Секретарь СНБО Украины сделал заявление о ситуации на линии фронта
Секретарь СНБО Украины сделал заявление о ситуации на линии фронта - РИА Новости, 11.02.2024
Секретарь СНБО Украины сделал заявление о ситуации на линии фронта
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa признал, что ситуация на линии фронта "очень... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:58
2024-02-11T16:46
специальная военная операция на украине
украина
алексей данилов
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa признал, что ситуация на линии фронта "очень сложная". Его слова приводит телеканал RTP.Причем, по словам Данилова, все может стать еще хуже, если Запад не увеличит поставки оружия и боеприпасов."Любое ожидание явно влияет на ситуацию", — сказал он.Кроме того, секретарь СНБО охарактеризовал настроения в войсках."Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение", — признал он. Восьмого февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ обращают внимание на неоднозначную репутацию нового главкома: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясник и Генерал 200.На этом фоне американская газета Washington Post пишет, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты и боеприпасов, солдаты и командиры истощены физически, а их моральный боевой дух падает.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, В мире
Секретарь СНБО Украины сделал заявление о ситуации на линии фронта

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал ситуацию на линии фронта очень сложной

© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов 
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa признал, что ситуация на линии фронта "очень сложная". Его слова приводит телеканал RTP.
Причем, по словам Данилова, все может стать еще хуже, если Запад не увеличит поставки оружия и боеприпасов.
"Любое ожидание явно влияет на ситуацию", — сказал он.
Кроме того, секретарь СНБО охарактеризовал настроения в войсках.
"Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение", — признал он.
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Восьмого февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ обращают внимание на неоднозначную репутацию нового главкома: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясник и Генерал 200.
На этом фоне американская газета Washington Post пишет, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты и боеприпасов, солдаты и командиры истощены физически, а их моральный боевой дух падает.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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