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Секретарь СНБО Украины сделал заявление о ситуации на линии фронта
Секретарь СНБО Украины сделал заявление о ситуации на линии фронта - РИА Новости, 11.02.2024
Секретарь СНБО Украины сделал заявление о ситуации на линии фронта
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa признал, что ситуация на линии фронта "очень... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:58
2024-02-11T15:58
2024-02-11T16:46
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa признал, что ситуация на линии фронта "очень сложная". Его слова приводит телеканал RTP.Причем, по словам Данилова, все может стать еще хуже, если Запад не увеличит поставки оружия и боеприпасов."Любое ожидание явно влияет на ситуацию", — сказал он.Кроме того, секретарь СНБО охарактеризовал настроения в войсках."Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение", — признал он. Восьмого февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ обращают внимание на неоднозначную репутацию нового главкома: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясник и Генерал 200.На этом фоне американская газета Washington Post пишет, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты и боеприпасов, солдаты и командиры истощены физически, а их моральный боевой дух падает.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, В мире
Секретарь СНБО Украины сделал заявление о ситуации на линии фронта
Секретарь СНБО Украины Данилов назвал ситуацию на линии фронта очень сложной
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa признал, что ситуация на линии фронта "очень сложная". Его слова приводит телеканал RTP
.
Причем, по словам Данилова, все может стать еще хуже, если Запад не увеличит поставки оружия и боеприпасов.
"Любое ожидание явно влияет на ситуацию", — сказал он.
Кроме того, секретарь СНБО охарактеризовал настроения в войсках.
"Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение", — признал он.
Украина уже сдалась, но пока не признала это
Восьмого февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ обращают внимание на неоднозначную репутацию нового главкома: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясник и Генерал 200.
На этом фоне американская газета Washington Post пишет, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты и боеприпасов, солдаты и командиры истощены физически, а их моральный боевой дух падает.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине